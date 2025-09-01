LavoroTecnologia
Parte il nuovo percorso IFTS – Digital Content Creator! 800 ore di formazione con indennità di presenza
Sta per partire il nuovo percorso IFTS – Digital Content Creator!
Un’opportunità unica per entrare nel mondo della comunicazione digitale con una formazione completa:
800 ore di formazione tra aula, laboratorio e alternanza/apprendistato;
Tablet in dotazione a ogni partecipante;
Indennità di €250 per chi raggiunge almeno il 75% di presenze.
Un’occasione concreta per trasformare la creatività in competenze richieste dal mercato del lavoro.
Le iscrizioni sono aperte: il tuo futuro comincia adesso!
Per Info e prescrizioni:
0884 538360 | smartlab.manfredonia@gmail.com