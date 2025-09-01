LavoroTecnologia

Parte il nuovo percorso IFTS – Digital Content Creator! 800 ore di formazione con indennità di presenza

Redazione1 Settembre 2025
A person sitting in front of a laptop computer
Photo by dlxmedia.hu on Unsplash
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

📣 Sta per partire il nuovo percorso IFTS – Digital Content Creator!

Un’opportunità unica per entrare nel mondo della comunicazione digitale con una formazione completa:

✅ 800 ore di formazione tra aula, laboratorio e alternanza/apprendistato;

✅ Tablet in dotazione a ogni partecipante;

✅ Indennità di €250 per chi raggiunge almeno il 75% di presenze.

👉 Un’occasione concreta per trasformare la creatività in competenze richieste dal mercato del lavoro.

✨ Le iscrizioni sono aperte: il tuo futuro comincia adesso!

Per Info e prescrizioni:

0884 538360 | smartlab.manfredonia@gmail.com

Redazione1 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]