Redazione11 Marzo 2026
Parrocchia San Michele Arcangelo di Manfredonia: 24 ore per il Signore

Parrocchia San Michele Arcangelo: 24 ore per il Signore

Programma 13-14 marzo 2026

Venerdì 13 Marzo

  • Ore 18.30: Santa Messa
  • Ore 19.15: Via Crucis animata dai Gruppi di ACR e Giovani. Esposizione Eucaristica
  • Ore 21.30: Compieta e, a seguire, Benedizione Eucaristica

Sabato 14 Marzo

  • Ore 08.30: Lodi Mattutine ed Esposizione Eucaristica
  • Ore 12.00: Angelus, Ora Media e Reposizione Eucaristica
  • Ore 15.00: Coroncina della Divina Misericordia ed Esposizione Eucaristica
  • Ore 17.00: Momento di preghiera animato dai Bambini del Catechismo
  • Ore 17.30: S. Rosario
  • Ore 18.00: Vespri e Benedizione Eucaristica
  • Ore 18.30: Santa Messa

N.B.

  • I Sacerdoti saranno sempre a disposizione per le CONFESSIONI.
  • In fondo alla chiesa ci sarà una tabella con gli orari dove ognuno con una X potrà segnare la propria disponibilità all’adorazione personale.
