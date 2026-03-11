Fede e religione
Parrocchia San Michele Arcangelo di Manfredonia: 24 ore per il Signore
Parrocchia San Michele Arcangelo: 24 ore per il Signore
Programma 13-14 marzo 2026
Venerdì 13 Marzo
- Ore 18.30: Santa Messa
- Ore 19.15: Via Crucis animata dai Gruppi di ACR e Giovani. Esposizione Eucaristica
- Ore 21.30: Compieta e, a seguire, Benedizione Eucaristica
Sabato 14 Marzo
- Ore 08.30: Lodi Mattutine ed Esposizione Eucaristica
- Ore 12.00: Angelus, Ora Media e Reposizione Eucaristica
- Ore 15.00: Coroncina della Divina Misericordia ed Esposizione Eucaristica
- Ore 17.00: Momento di preghiera animato dai Bambini del Catechismo
- Ore 17.30: S. Rosario
- Ore 18.00: Vespri e Benedizione Eucaristica
- Ore 18.30: Santa Messa
N.B.
- I Sacerdoti saranno sempre a disposizione per le CONFESSIONI.
- In fondo alla chiesa ci sarà una tabella con gli orari dove ognuno con una X potrà segnare la propria disponibilità all’adorazione personale.