Parliamo manfredoniano: “Cirre-matte”
Parliamo manfredoniano: “Cirre-matte”
Cirre-matte s.m. = Ricciolo ribelle
Parliamo di capigliatura
Capelli ribelle al pettine, perché arruffati, in quanto i bulbi piliferi disseminati a spirale sul cuoio capelluto,specie al culmine della testa.
Quando il cranio è rapato a zero, la maggior parte dei bulbi sembrano tanti puntini cosparsi con andamento regolare, ma altri seguono uno svolgimento a vortice, e talora a doppia spira.
Se quelle sono le radici lo stesso andamento prenderanno i capelli allungandosi, e quindi il pettine non riuscirà mai a piegarli nella direzione voluta.
Cirre significa in questo caso ciocca, ciuffo.
Un Detto montanaro ricorda che “cüme tènghe li cirre, tènghe li sinze” = Come ho i capelli così ho i sentimenti (ribelli).
tratto da PARLIAMO MANFREDONIANO