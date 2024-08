Parliamo Manfredoniano: “Chi bèlle völe parì, l’usse d’u cüle l’uà dulì”

Chi bello vuole apparire, l’osso del culo gli deve dolere.

Ogni buon risultato richiede grandi sacrifici.

Per ottenere il successo bisogna faticare duramente, tanto da spaccarsi la schiena fino al coccige (l’osso del culo).

Il lettore Giuseppe Tomaiuolo dà una sua delucidazione:

“Mi permetto: la spiegazione è fuorviante. Nel senso che il detto è riferito a chi vuole “apparire “ quello che non è; come accenna il primo commento

Chiarisco con un esempio tipico dei nostri giorni. Un matrimonio !!!

E’ chiaro che se vuoi fare le cose al di sopra delle tue possibilità ti toccherà fare dei sacrifici per cui “ l’usse “ ti deve far male, ma è sottinteso che “te lo potevi risparmiare”.

fonte: https://www.parliamomanfredoniano.it/chi-belle-vole-pari-lusse-du-cule-lua-duli/