Parcheggi Manfredonia: anomalie sull’App “ho preso una multa ma avevo pagato”

MANFREDONIA – Giungono segnalazioni da parte di diversi utenti che ci comunicano alcune anomalie sull’APP associata al pagamento dei parcheggi a Manfredonia.

“Nonostante avessi pagato il parcheggio con l’app, mi hanno fatto una multa!” la segnalazione di un cittadino di Manfredonia che dichiara di aver pagato la sosta nei parcheggi di Manfredonia con l’APP associata. Ma nonostante questo gli ausiliari del traffico gli hanno comminato una multa.

Parcheggi Manfredonia, multa non corretta? Ecco cosa fare

Ovviamente il cittadino che ha modo di dimostrare di aver correttamente pagato la multa, puà senza alcun problema contattare o recarsi presso la Publiparking (Publiservizi) che in caso di multa non corretta, provvedere alla rimozione della stessa.

Lo sportello pratiche della Publiparking (Publiservizi) è in Corso Roma, 13/15 – Manfredonia i giorni Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato dalle ore: 09:00 – 12:00 ed il pomeriggio di Martedì, Giovedì dalle: 15:00 – 18:00

Potete chiamare o scrivere una mail a info@publiparking.it – 800.120184

Cambia l’App dei parcheggi a Manfredonia, costi più alti!

Da qualche mese non è più attiva per i parcheggi a Manfredonia la prima APP che si chiamava PHONZIE, è attiva invece la nuova app dal nome BMOVE. Sicuramente la nuova app ha dei plus interessanti nelle funzionalità, ma ha anche dei costi più elevati. La vecchia APP non prevedeva infatti costi di transazione e quindi il costo applicato era netto, quindi 1 euro per 1 ora di sosta. Invece con la nuova APP sono applicate anche delle commissioni per la transazione. Esempio su una sosta di 1 ora che da regolamento comunale dovrebbe avere il costo di 1 euro, il costo reale addebitato è di 1.15 euro, quindi 15 centesimi in più per via dei costi di transazione. un 15% in più del costo che pesa sulle tasche dei cittadini e dei turisti.