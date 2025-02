Pamela Petrarolo dopo il Grande Fratello svela: “Avrei voluto fare qualcosa in modo diverso”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Da qualche settimana si è concluso il percorso di Pamela Petrarolo al Grande Fratello, dove è stata per mesi una delle concorrenti più amate e seguite dai tantissimi fan del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

L’ex gieffina non è stata eliminata, infatti è stata lei a decidere di abbandonare il reality. Nei giorni scorsi a Verissimo ha svelato il motivo che l’ha spinta a fare questa scelta dicendo che si è ritirata a causa del padre malato. La Non è la Rai nelle scorse ore si è lasciata sfuggire nuove rivelazioni in un’intervista concessa alla redazione del Grande Fratello e tra le varie cose ha ammesso che ripensando al suo percorso ci sono delle cose che avrebbe voluto fare in modo diverso. Quali sono? Pamela Petrarolo ha fatto sapere che in certe occasioni non si sarebbe dovuta fermare alle apparenze ma avrebbe dovuto osservare di più.

Pamela Petrarolo svela cosa cambierebbe del suo percorso al GF e chi dovrebbe vincere il reality

L’ex gieffina in merito alla sua esperienza vissuta al Grande Fratello ha rivelato cosa avrebbe dovuto fare in modo diverso. Tra le varie cose ha detto: “Sicuramente cercare di osservare di più le persone e non darle per scontate e quindi vedere sempre il lato buono. Perché non sempre è così”.

Quando le è stato chiesto chi dovrebbe aggiudicarsi la vittoria dell’attuale edizione del reality condotto da Alfonso Signorini non si è fatta problemi a rivelare chi sono i suoi concorrenti preferiti. A detta sua per i veterani merita di vincere Jessica Morlacchi, invece dei nuovi a parer suo è Mattia che merita la vittoria. Pamela Petrarolo ha fatto poi sapere di essere molto felice di essere riuscita a instaurare rapporti meravigliosi al Grande Fratello con tutti i gieffini, ma soprattutto con se stessa. Ha infatti concluso dicendo che ha imparato ad essere meno sensibile e a preoccuparsi di meno degli altri.