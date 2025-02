Pamela Petrarolo rivela a Verissimo: “Ecco perchè ho lasciato il Grande Fratello”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pamela Petrarolo è stata ospite per la prima volta di Verissimo. L’ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato a Silvia Toffanin i motivi che l’hanno indotta a dover abbandonare per sempre la casa di Cinecittà. In dettaglio, la donna ha detto di aver dovuto ritirarsi dal gioco perché suo padre non stava bene anche se non l’ha detto subito per non spaventare gli altri concorrenti del Grande Fratello. Un momento molto difficile per la famiglia che però non ha intaccato la sua forza. Pamela Petrarolo ha poi aggiornato il pubblico sulle condizioni di suo padre. La donna ha dichiarato: “Ora è in ospedale, ma è forte ed ha coraggio.” L’ex soubrette ha detto che la sua forza l’ha presa tutta da lui. La donna inoltre ha ripercorso gli anni della gioventù quando da bambina prodigio ha bruciato le tappe professionali.

Grande Fratello, Pamela Petrarolo rivela di aver perso suo fratello due anni fa

A Verissimo, Pamela Petrarolo ha ammesso di non essersi resa conto del successo ottenuto durante Non è la Rai. Il successo è coinciso con un episodio di salute molto grave che poteva condurla alla morte. Infatti le avevano riscontrato una peritonite andata in setticemia, tanto da aver faticato molto a riprendersi. L’ex concorrente del Grande Fratello ha poi parlato della maternità che le ha dato tanta gioia. La donna ha dichiarato le seguenti parole: “A 26 anni sono diventata mamma di Alice e dopo 12 sono diventata mamma di Angelica, sono stupende.” La sua famiglia con le sue due figlie sono la sua felicità più grande. La donna ha ammesso che la sua seconda figlia rappresenta il miracolo della vita. Pamela Petrarolo ha concluso, condividendo col pubblico di Verissimo la morte di suo fratello, avvenuta due anni fa.