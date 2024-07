Palo del telefono abbattuto, cavo sulla strada e l’ente responsabile non interviene!?

Palo del telefono abbattuto dopo un incidente automobilistico in località Bissanti in agro di Manfredonia, sulla strada ex circonvallazione Anic-Scaloria, il cavo ancora di traverso sulla strada e l’azienda responsabile non interviene da settimane.

Alessandro Manzella responsabile delle Guardie Ambientali Italiane denuncia l’ennesimo degrado “istituzionale”. Vergogna!!

Non è possibile che dei cavi debbano restare di traverso sulla carreggiata e essere schiacciati dai veicoli in transito, compromettendo la sicurezza stradale e l’incolumità pubblica.

Tutto questo è l’emblema delle peripezie quotidiane che molti cittadini subiscono da chi nascondendosi dietro agli operatori del call center è solerte a “staccare il servizio” e mai puntuale a risolvere i problemi. Perché i Carabinieri, o altrettanto la Polizia, aggiunge Manzella, devono essere in un certo senso sottratti dal loro impegno primario che è la sicurezza per risolvere i problemi che qualcuno crea e poi si dimentica di riparare? Non sarebbe il caso di iniziare a sanzionare pesantemente certe “dimenticanze”?

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane