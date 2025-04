Che ospiti per la Festa di Maria SS. della Fontana a Torremaggiore

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

TORREMAGGIORE. Grande entusiasmo per la Festa di Maria SS. della Fontana 2025: svelato il nome dell’artista per la serata finale

Si è svolta, presso la Sala Federico II del Palazzo di Città di Torremaggiore, la conferenza stampa di presentazione della Festa di Maria SS. della Fontana 2025, che si terrà dal 20 al 25 aprile prossimi. L’evento, profondamente radicato nella tradizione e nella devozione della comunità torremaggiorese, si annuncia ricco di appuntamenti imperdibili e novità significative.

Durante l’incontro, al quale hanno preso parte il Sindaco Emilio Di Pumpo, il Parroco del Santuario Maria SS. della Fontana Don Francesco De Vita, il Presidente del Comitato Festa Matteo Calabrese e il Responsabile del Piano di Sicurezza Antonio Tartaglia, è stato illustrato il programma dei festeggiamenti e presentate le principali novità di questa edizione.

Un momento particolarmente atteso è stato la rivelazione del nome degli artisti che animeranno le serate della festa: Angelo Famao, Fred De Palma e Dj Jad e Wlady degli Articolo 31. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dai presenti, confermando la forte attesa per l’evento finale.

Tra le altre novità annunciate, spiccano il potenziamento del piano di sicurezza per garantire una fruizione serena e organizzata degli eventi, e una serie di iniziative pensate per valorizzare le tradizioni locali e rendere la festa ancora più partecipata.

La Festa di Maria SS. della Fontana rappresenta un momento di profonda spiritualità e aggregazione per la comunità locale e per i tanti fedeli che ogni anno vi partecipano, Inoltre, è un’occasione speciale di condivisione e ritrovo per i giovani torremaggioresi che studiano o lavorano fuori sede e che vivranno questa festività con un entusiasmo particolare, tornando nel loro paese per celebrare insieme alle proprie famiglie e amici.

Questa edizione si preannuncia particolarmente significativa, sia per il valore religioso che per l’offerta culturale e di intrattenimento, l’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, ai fedeli e ai visitatori che vorranno prendere parte a un evento che da sempre unisce fede, tradizione e senso di comunità.

Il comitato festa Madonna della Fontana