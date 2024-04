Palmese-Manfredonia, modalità acquisto settore ospiti

L’U.S.D. Palmese rende note le modalità di acquisto dei 230 biglietti messi a disposizione della tifoseria sipontina in occasione di Palmese – Manfredonia, gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie D girone H, in programma Domenica 7 Aprile (ore 15:00) presso lo Stadio Comunale di Palma Campania (NA).

I tagliandi (CURVA) possono essere acquistati al costo di Euro 12,00 (compreso di prevendita) online sul circuito Go2 cliccando sul link:

https://go2.it/evento/palmese-vs-manfredonia/7561

RAGAZZI UNDER 15 GRATIS

NORMATIVA ORDINE PUBBLICO PER ACCESSO ALLO STADIO :

Tutti gli spettatori devono presentarsi allo stadio muniti di tagliando obbligatoriamente personale,incedibile e devono contenere il nominativo dell’utilizzatore, e di documento di identità valido.