‘Ottobrata’ sull’Italia, ma in Puglia le temperature saranno leggermente sottomedia

Soffiano decisi i venti di #maestrale, con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in calo per un leggero sottomedia che ci terrà compagnia per buona parte della settimana prossima. Valori massimi che a fatica supereranno i 22°C con serate particolarmente fredde.