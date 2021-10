Ottantanove anni di storia

Era il lontano 16 Ottobre 1932 quando venne pubblicata sulla “Gazzetta del Mezzogiorno” e su “Il Foglietto” la notizia della fondazione dell’ “A.S. Manfredonia”, ad opera di un gruppo di studenti, tra questi Michele Bissanti, storico primo presidente sipontino, affiancati da alcuni professionisti locali.



A dare una prima svolta storica alla società furono i fratelli Ciro e Francesco Nasuto, giocatori che fecero parte delle primissime formazioni, i quali con passione celebrarono la cosidetta “Fossa dei Leoni”, come viene tutt’ora chiamato lo stadio “Miramare”, e adottarono la casacca biancoceleste come colori sociali.



Sono passati 85 anni e la passione per i colori della squadra locale è rimasta intatta, così come la vecchia “Fossa dei Leoni” ha conservato in tutto questo tempo ricordi che hanno regalato gioie ma anche dolori sportivi.

(Fonti: “Le storie del pallone” di Giovanni Osbello; “70 anni di emozioni”, a cura di Giovanni e Giuseppe Ognissanti).

