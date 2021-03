Ospedali in affanno in Puglia, Regione blocca ricoveri non urgenti

Terzo provvedimento di sospensione, nel giro di un anno, per la Regione Puglia che blocca i ricoveri non urgenti fino a Pasqua a causa della gravità della situazione epidemiologica per “garantire il supporto alla rete Covid da parte del personale sanitario in servizio presso le strutture No Covid”.