Due nomination agli Oscar per Pinocchio di Matteo Garrone: e’ candidato per i costumi di Massimo Cantini Parrini e per il make up di Mark Coulier, Dalia Colli e Francesco Pegoretti. L’annuncio oggi.

Laura Pausini e’ stata candidata agli Oscar per “Io Si” nella categoria della miglior canzone originale per il film La vita davanti a sè di Edoardo Ponti.

La cerimonia delle statuette sarà il 25 aprile.