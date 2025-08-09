Oroscopo settimanale di Paolo Fox dall’11 al 17 agosto e classifica: Vergine e Pesci, amore e lavoro al top dopo Ferragosto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dall’11 al 17 agosto, i Pesci, sia single che in coppia, supereranno le tensioni passate, specialmente dopo Ferragosto, con nuovi progetti e opportunità lavorative vantaggiose. I single della Vergine vivranno incontri entusiasmanti e metteranno da parte i rancori, mentre chi è in coppia supererà le incomprensioni e potrebbe cambiare casa per ricominciare; anche per loro ci sono novità professionali positive. Infine, i single dello Scorpione preferiranno flirt e avventure, mentre le coppie faranno nuovi progetti e ritroveranno la passione, nonostante qualche tensione legata alle spese e ai possibili cambiamenti sul lavoro.

Oroscopo della settimana 11-17 agosto: classifica da Ariete a Cancro

Ariete – Se sei single, ti aspetta un momento di introspezione. È un’ottima occasione per esplorare nuovi approcci all’amore, ma l’influenza di Venere ti rende un po’ insoddisfatto. Non avere fretta e non aspettarti che le cose accadano subito. La pazienza è la tua migliore alleata in questo periodo. Per le coppie, la cautela è d’obbligo. Venere contraria a metà settimana potrebbe creare qualche tensione. Se devi farti perdonare, non esitare a chiarire subito la situazione per ritrovare l’armonia. E sul fronte lavorativo? Finalmente si sblocca la situazione! Se ti sei sentito bloccato a lungo, ora hai l’opportunità di cambiare, di esplorare nuovi ambienti e, perché no, di considerare anche una nuova azienda. (4 stelle, settimana buona)

Toro – Se sei single, questo è il momento giusto per aprirti a nuove conoscenze, perché le stelle promettono incontri interessanti. Sii meno diffidente, a volte è la tua più grande barriera. Anche se gli amori di agosto possono essere passeggeri, non perdere l’occasione di vivere nuove emozioni. Attenzione alle polemiche, specialmente con Scorpione e Acquario. L’intesa è invece ottima con Vergine e Capricorno. Se hai una relazione d’amore, c’è un’aria di disponibilità reciproca, ma l’attenzione è tutta concentrata su questioni economiche o problemi legati alla casa. È tempo di ritrovare la passione e l’energia perduta, evitando spese eccessive. Sul lavoro, i piccoli grattacapi finanziari possono influenzare il tuo umore. Rimboccati le maniche e concentrati solo su ciò che ti dà un profitto, concedendoti una meritata pausa per ricaricare le batterie. (4 stelle, settimana buona)

Gemelli – Per te che sei single, è il momento di agire: non rimandare. Sabato e domenica sono giorni ideali, con Marte che risveglia la tua sensualità. È possibile che tu trovi un’intesa inaspettata, ma se hai il cuore ferito da una relazione passata, cerca di non chiuderti. Nelle coppie, dopo un periodo di litigi, è meglio mettere da parte le discussioni più importanti fino a dopo Ferragosto. I rapporti sono diventati pesanti e il lavoro ha messo l’amore in secondo piano. In ambito professionale, se ti occupi di arte o creatività, hai già ottenuto notevoli successi. Le stelle favoriscono le professioni a contatto con la gente: senti una forte spinta a darti da fare. (4 stelle, settimana buona)

Cancro – Se sei single, ti senti irresistibilmente attratto dall’amore. Ci sono tantissime opportunità per iniziare una nuova storia, specialmente all’inizio della settimana. È arrivato il momento di mettere da parte le paure e sbloccarsi, soprattutto se la solitudine ti ha tenuto compagnia per un po’. Se sei in una coppia, ritrovi finalmente la serenità. Anche quelle faccende domestiche o questioni che riguardano la casa e i figli, rimaste in sospeso per tanto tempo, troveranno una soluzione. Questo è anche il periodo perfetto per organizzare una piccola fuga, magari a Ferragosto, dove ti aspettano emozioni genuine. Sul lavoro, le soddisfazioni non mancano e l’energia positiva è dalla tua parte. Potrebbe arrivarti una chiamata interessante o un meritato riconoscimento per il tuo impegno. (4 stelle, settimana buona)

Paolo Fox, oroscopo e classifica dall’11 al 17 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – Se sei single, l’influsso di Mercurio nel tuo segno è un segnale molto positivo! Questa settimana è l’ideale per fare un incontro speciale. Ti senti pieno di energia e con tante opportunità, quindi il consiglio è di aprirti a nuove esperienze. Per Ferragosto, scegli di trascorrere la giornata con persone che ti mettono di buon umore. Per te che sei in coppia, con Mercurio e Saturno a tuo favore, è il momento perfetto per compiere un passo importante nella relazione. Le tue emozioni ti ricompenseranno. Agosto, il mese delle vacanze, è l’occasione perfetta per dedicare del tempo prezioso al tuo partner. Sul fronte professionale, è giunto il momento di riflettere sulla tua situazione. Le stelle sono dalla tua parte, e anche se potresti dover affrontare un cambiamento di percorso inaspettato, supererai ogni sfida con successo. (5 stelle, settimana fantastica)

Vergine – Sei single? Con Venere a tuo favore, ti attendono incontri entusiasmanti. Lasciati trasportare dalle nuove conoscenze, ma non dimenticare di voltare pagina con chi non è stato sincero con te. L’atmosfera che precede Ferragosto ti regalerà emozioni positive e un’irrefrenabile voglia di vivere una nuova, coinvolgente passione. Stai vivendo una storia d’amore? In passato ci sono state delle incomprensioni, ma è giunto il momento di mettere una pietra sopra ai rancori. Se hai affrontato una separazione, ora è il momento di guardare avanti: potresti addirittura decidere di cambiare casa per ricominciare da zero. Sul fronte professionale, si prospettano novità interessanti, soprattutto ora che hai superato le difficoltà causate dall’invidia di alcune persone. Fai attenzione però a non correre rischi economici inutili. (4 stelle, settimana buona)

Bilancia – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, se sei single, Venere in opposizione ti porta a confrontarti con persone o situazioni ambigue. I legami più tesi sono quelli con i nati sotto il segno del Capricorno e dell’Ariete. Il weekend ti darà modo di riflettere, e anche se provi interesse per qualcuno, potresti ripensarci. Per la tua vita di coppia, se il tuo rapporto ha resistito alle avversità, ora è solido. Se, al contrario, sei rimasto legato per motivi pratici, come i figli o la casa, potresti non sentirti sereno. Non è una buona idea recuperare una relazione che era già finita. Per quanto riguarda il lavoro, sei tornato in pista e stai recuperando anche a livello di progetti, ma la fatica si fa sentire. Per te è un momento di cambiamenti importanti, specialmente se hai delle responsabilità. (3 stelle, settimana discreta)

Scorpione – Se sei single, questo è un periodo perfetto per vivere relazioni intense e senza troppi vincoli. Mercurio è contrario, quindi potresti preferire flirt e avventure a storie durature. Le difficoltà che hai vissuto nei mesi scorsi sono ormai un ricordo lontano! Se invece sei in coppia, questo è un momento ideale per fare progetti a due e ritrovare la passione. Hai affrontato qualche problema fisico o personale? Ora puoi lasciartelo alle spalle e guardare avanti. Fai attenzione però alle spese: potrebbero nascere discussioni, ma troverete comunque una soluzione. Sul lavoro, le cose vanno bene, ma c’è un po’ di tensione: preparati a possibili cambiamenti di orario o di mansioni che potrebbero crearti un po’ di stress. (4 stelle, settimana buona)

La settimana 11-17 agosto secondo Paolo Fox: classifica da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se sei single, Mercurio è dalla tua parte e ti regala incontri speciali, a patto che tu ti metta in gioco. Le giornate a metà settimana sono fantastiche per le nuove conoscenze, specialmente quelle che nascono durante un viaggio. Anche se ti sei appena separato, le prospettive sono ottime. Non avere paura di lasciarti andare, perché ti aspettano incontri molto passionali. Se invece sei in coppia e la tua relazione è in crisi, potresti aver preso decisioni importanti e definitive. Il periodo più difficile è finalmente alle spalle, ti senti più leggero e hai l’opportunità di pianificare nuovi progetti. Il desiderio di amare sta tornando, quindi goditi questo momento. Sul fronte del lavoro, è bene che tu tenga d’occhio questioni legali o finanziarie. Il periodo è favorevole per chi vuole cambiare o ha un’attività creativa. (5 stelle, settimana fantastica)

Capricorno – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è il momento di guardare avanti. Se sei single, dimentica le storie passate: riaprire vecchie ferite non ti porterà a nulla di buono. Ci sono tensioni che puoi lasciarti alle spalle, ma per un amore duraturo dovrai ancora attendere. Le prossime giornate ti offriranno un’ottima occasione per rilassarti e rivedere ogni cosa da una nuova prospettiva. Se sei in coppia e senti che il tuo partner non è più in sintonia con i tuoi desideri, valuta una pausa di riflessione. Ora non cerchi polemiche, ma un complice, un amico che sappia darti stimoli. Sul lavoro, i contatti sono favoriti, ma dopo delusioni e speranze infrante, è naturale che tu ti senta frustrato. Non fidarti di chi si è dimostrato poco sincero e tieni gli occhi aperti. (3 stelle, settimana discreta)

Acquario – Cielo un po’ controverso per i single. Se hai dei dubbi, è il momento di affrontarli, soprattutto in vista del fine settimana, che potrebbe essere un po’ più complicato. Non ami i vincoli e preferisci relazioni spensierate e leggere, che non mettano in discussione la tua libertà. Se invece sei in coppia, non temere. La vostra relazione è solida, ma in questo momento senti il bisogno di ritrovare un equilibrio nel lavoro. Ci sono state troppe spese e qualche problema in famiglia, che ha messo in secondo piano il rapporto. Sul fronte lavorativo, ti conviene accettare quello che arriva, senza fare troppe domande. Se stai portando avanti delle trattative, magari per una compravendita, dovresti rivedere gli accordi presi o informarti meglio sulla situazione economica del tuo interlocutore. (4 stelle, settimana buona)

Pesci – Single, secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, in questo periodo le emozioni si fanno più intense. Venere è dalla tua parte, specialmente dopo Ferragosto, quando le situazioni sentimentali si sbloccheranno e gli incontri diventeranno più facili e appaganti. I giochi di tira e molla non fanno più per te; a luglio hai già dovuto sopportare fin troppe tensioni. Se hai una relazione d’amore, sei sulla buona strada per trovare una soluzione alle recenti incomprensioni. La Luna favorevole a Ferragosto ti aiuterà a ragionare con più calma e a superare le difficoltà passate. Giove ti sorride, offrendoti la spinta necessaria per nuovi progetti. Sul lavoro, sono in arrivo cambiamenti importanti, con contratti e accordi vantaggiosi. Ascolta la tua intuizione: ti guiderà verso un’ottima opportunità. (4 stelle, settimana buona)