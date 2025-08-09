Oroscopo di Paolo Fox del 10 agosto: il Toro rialza la testa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 10 agosto, i nativi del Toro iniziano la giornata con energia e dovrebbero superare le delusioni d’amore. I Gemelli, invece, dovrebbero essere prudenti e riposare. I nati sotto il segno del Cancro dovrebbero approfittare della giornata per viaggiare, fare nuove conoscenze e concludere accordi, grazie al supporto delle stelle.

Oroscopo di domenica 10 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – Se desideri cambiare lavoro, questo è il momento giusto. In amore, è fondamentale rimettere in discussione alcune dinamiche di coppia. Sembra che tu stia affrontando l’ostilità di una persona in particolare.

Toro – La giornata inizia con una bella carica di energia. È il momento di dimenticare qualsiasi delusione d’amore e guardare avanti con fiducia.

Gemelli – Le stelle ti consigliano prudenza. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è meglio non esagerare con gli impegni e concederti un po’ di riposo, dato che la giornata si preannuncia un po’ sottotono.

Cancro – Approfitta di questa giornata. Sia che tu debba viaggiare o fare nuove conoscenze, le stelle ti assistono. Potrebbero esserci buone notizie anche se devi siglare un accordo o un contratto.

Paolo Fox e l’oroscopo del 10 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – L’oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce di non stare in disparte. Questo è il momento ideale per prendere in mano la situazione e mettere a segno importanti intese. Le occasioni non ti mancheranno, sta a te coglierle.

Vergine – Con la Luna in opposizione, è molto importante che tu eviti qualsiasi fonte di stress fino al 12 agosto. Presta attenzione alla stanchezza e al nervosismo che potrebbero manifestarsi, soprattutto in famiglia.

Bilancia – Ti aspetta una giornata molto positiva per la carriera, con le stelle che favoriscono i nuovi progetti e gli affari. Sul fronte amoroso, invece, è il momento di riflettere e affrontare alcune questioni.

Scorpione – La Luna è dalla tua parte. Se ieri hai avuto qualche momento di stress o incomprensione, questa è la giornata giusta per recuperare. Non ti resta che cogliere l’occasione per risolvere ogni problema.

Previsioni astrologiche per la giornata di domenica 10 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Questa sembra una giornata un po’ sottotono e senza grandi svolte. La soluzione? Rimboccati le maniche e comincia a pianificare ciò che desideri realizzare, così da non sprecare tempo. Stai attento alle piccole discussioni che potrebbero nascere, non lasciare che ti rovinino l’umore.

Capricorno – Le previsioni astrologiche di Paolo Fox dicono che sei intrappolato in un vortice di impegni lavorativi. È il momento di concederti una pausa. Anche in amore ci sono dei dubbi, è il momento di guardarli in faccia.

Acquario – Sulle tue spalle poggia il peso delle recenti spese folli, ma le previsioni astrologiche di Paolo Fox portano una buona notizia: il denaro non è l’unica cosa che conta. Sfrutta questa domenica per incontrare nuove persone o rinsaldare i legami esistenti. Le stelle ti sorridono e ti aprono la strada a nuove conoscenze.

Pesci – Oggi la Luna ti fa sentire particolarmente vicino a una persona cara. L’oroscopo di Paolo Fox suggerisce che è il giorno perfetto per fargli sapere, con un gesto o una parola, quanto è importante nella tua vita.