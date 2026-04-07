Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 6 al 12 aprile e classifica: giornate da 5 stelle per il Sagittario

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 6 al 12 aprile, i nati sotto il segno del Sagittario ritrovano l’intesa amorosa e devono sfruttare la Luna favorevole per curare i rapporti; sul lavoro mostrano grande energia e pongono le basi per progetti ambiziosi in vista dell’estate. I nativi dell’Acquario ricercano stabilità sentimentale per contrastare la noia causata da una Venere critica, mentre nel lavoro beneficiano del supporto di Marte da giovedì, trasformando la precedente confusione in decisioni concrete e coraggiose. I Pesci sentono l’urgenza di definire i propri sentimenti e ufficializzare i legami entro l’estate, vivendo una fase di forte ispirazione professionale che li spinge a superare i traguardi attuali per puntare a obiettivi ancora più prestigiosi.

Oroscopo da lunedì 6 a domenica 12 aprile: classifica da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, se hai già una persona al tuo fianco, cerca di gettare benzina sul fuoco: la pazienza sarà la tua migliore alleata. Nelle ultime settimane hai spesso preferito tacere o rimandare i discorsi scomodi, ma ora senti il bisogno di svuotare il sacco. Un consiglio: evita di lanciare provocazioni proprio nella giornata di giovedì. Se avverti del gelo tra te e il partner, approfittane ora per scavare a fondo e capire cosa vi ha allontanato. In ambito lavorativo, quei nodi che sembravano inestricabili iniziano a sciogliersi, regalando una direzione chiara al tuo futuro professionale. Anche se ricominciare da dove avevi interrotto richiede fatica, questo è il momento perfetto per rimetterti in gioco con successo. (3 stelle, settimana discreta)

Toro – In amore, con Venere nel segno senti crescere dentro una voglia matta di rinnovamento. Non lasciarti scoraggiare se i primi giorni della settimana sembrano sottotono: la pace interiore è a un passo. Se hai già un partner, è il momento di passare dalle parole ai fatti con progetti solidi. Se invece sei a caccia di emozioni, la grinta per rimetterti in pista non ti manca. Come suggeriscono le previsioni astrologiche di Paolo Fox, la tua costanza sarà premiata. In ambito lavorativo, c’è aria di cambiamenti. Senti il bisogno di muoverti, anche a costo di resettare tutto e ripartire da zero. Dopo aver incassato un bel successo, ora devi giocare d’astuzia per consolidare i risultati. Segna sul calendario le date dell’8 e del 9 aprile: saranno giornate d’oro da cogliere al volo. (4 stelle, settimana buona)

Gemelli – In amore, hai già fatto passi importanti e cambiato le carte in tavola nei tuoi rapporti, ma ora l’oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce di tirare il fiato. Non correre: hai bisogno di guardarti dentro per capire cosa desideri davvero. Attenzione alle giornate di lunedì e martedì, quando la Luna storta potrebbe renderti tutto più pesante. Tranquillo, però: il weekend promette un recupero totale. In ambito lavorativo, se sei a capo di un team, preparati a smussare qualche spigolo con chi lavora con te. C’è il rischio che alcuni progetti vadano a rilento, magari a causa di impegni non rispettati da altri. Non scoraggiarti: verso la fine della settimana la tensione si scioglierà e le cose inizieranno a girare per il verso giusto. (3 stelle, settimana discreta)

Cancro – In amore, il cuore è il tuo motore immobile e, in questo periodo, non hai intenzione di lasciarlo in folle. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, cerchi legami che abbiano radici profonde e non semplici avventure. Grazie a una Venere complice, pretendi fatti e non parole: se senti il bisogno di una conferma definitiva, questo è il momento di chiederla senza giri di parole. In ambito lavorativo, non è vanità, è merito. Desideri che il tuo impegno venga finalmente notato da chi di dovere. Sfrutta il mese di aprile per tirare le somme; sarà la finestra temporale perfetta per un faccia a faccia decisivo con chi può dare una svolta alla tua carriera. (4 stelle, settimana buona)

Paolo Fox, oroscopo e classifica dal 6 al 12 aprile: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, ti senti un po’ sotto pressione? Colpa di Venere in posizione nervosa, che ti spinge a pretendere più equilibrio nelle tue relazioni. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, tra sabato e domenica potresti finalmente perdere la pazienza con chi se ne è approfittato: è il momento di farti valere. Ricorda però che non tutto deve essere una battaglia; metti da parte l’armatura e cerca di riscoprire il piacere della dolcezza e della complicità. In ambito lavorativo, la tua voglia di primeggiare è un motore potentissimo. Sei un guerriero nato, abituato a brillare proprio quando il gioco si fa duro. Preparati, perché l’imminente arrivo di Giove nel tuo segno sta per dare il via a una fase rivoluzionaria per la tua carriera. (4 stelle, settimana buona)

Vergine – In amore, con Venere di nuovo dalla tua parte, l’oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce di non tenerti più tutto dentro. È il momento ideale per un chiarimento sincero, ma se senti che l’emotività scalpita, fermati un istante a riflettere prima di agire. Mantieni la calma per sciogliere i nodi creati da vecchi malintesi. Occhio ai rapporti con Gemelli e Pesci: qui il terreno resta scivoloso. In ambito lavorativo, sei in una fase di revisione totale. Se un contratto o un progetto non ti convince più, non aver paura di rimettere tutto in discussione. Un consiglio prezioso? Non fare sempre tutto da solo: accettare un supporto esterno potrebbe essere la tua mossa vincente. (4 stelle, settimana buona)

Bilancia – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, questo è il momento di guardarti dentro con onestà. In amore, la tua voglia di dare è fuori discussione, ma non puoi ignorare quei piccoli segnali di distacco che si sono creati ultimamente. Se la tua storia ha barcollato, non forzare le cose: servono calma e parole giuste per ricucire lo strappo. Per quanto riguarda il lavoro, hai portato a casa un bel traguardo, eppure senti ancora quel vuoto sotto i piedi. Respira: non permettere agli imprevisti di metà settimana di rovinarti l’umore o farti dubitare del tuo valore. (3 stelle, settimana discreta)

Scorpione – In amore, devi fare attenzione a non portare a casa le scorie della tua giornata. Se senti salire il nervosismo per questioni pratiche, non scaricarlo su chi ti sta accanto. Il weekend si preannuncia delicato: con Venere contraria, tra sabato e domenica il rischio di scintille è alto. Respira, il sereno tornerà presto. In ambito lavorativo, c’è chi sta cercando di sfidarti o di testare la tua resistenza. Non farti intimorire dalla competizione, ma tieni d’occhio il calendario: le decisioni più importanti vanno prese entro giugno. (4 stelle, settimana buona)

La settimana 6-12 aprile secondo Paolo Fox: classifica da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, finalmente il cielo ricomincia a fare il tifo per il tuo cuore. Se ultimamente hai sentito un po’ di freddezza o distacco, ora avverti una spinta fortissima a ritrovare quell’intesa perduta. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, dovresti approfittare della Luna nel segno tra lunedì e martedì: è il momento perfetto per coccolare chi ami e pianificare qualcosa di speciale insieme. In ambito lavorativo, sei un vulcano di idee e la tua grinta non passerà inosservata. C’è profumo di novità nell’aria e, guardando verso l’estate, si intravedono le basi per un progetto ambizioso. Non aver paura di osare, perché le stelle dicono che è ora di rimettersi in pista. (5 stelle, settimana ottima)

Capricorno – In amore, puoi finalmente tirare un sospiro di sollievo: secondo l’oroscopo di Paolo Fox, Venere è dalla tua parte. Se arrivi da settimane di dubbi, sentirai un’energia nuova che ti spinge a consolidare il tuo legame. Se invece hai deciso di voltare pagina, lo farai senza pesi sul cuore, riscoprendo il piacere di amare con leggerezza. Sul fronte lavoro, il cielo premia il tuo talento, ma resta in guardia. Con Giove in opposizione dovrai muoverti con cautela nei rapporti con soci e colleghi. Punta tutto sulle giornate centrali della settimana: saranno quelle decisive per i tuoi progetti. (4 stelle, settimana buona)

Acquario – In amore, dopo un periodo di nebbia mentale, senti il bisogno viscerale di stabilità. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, Venere in aspetto critico non distrugge i rapporti, ma spegne l’entusiasmo: fai attenzione alla noia se vivi un legame di lunga data. Se invece sei a caccia di emozioni, smetti di sognare l’impossibile e resta con i piedi per terra. In ambito lavorativo, la musica cambia grazie a Marte, che da giovedì torna a fare il tifo per te. Se ultimamente hai navigato a vista, ora finalmente vedi il porto. È il momento di prendere decisioni coraggiose: la confusione lascia spazio alla concretezza. (4 stelle, settimana buona)

Pesci – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, il tuo cuore reclama il ruolo di protagonista. In questo periodo avverti l’urgenza di dare certezze ai tuoi sentimenti: se stai vivendo una storia nell’ombra, l’estate diventerà il confine oltre il quale voler uscire allo scoperto. Le unioni solide troveranno nuova linfa, mentre se sei single, preparati: stanno arrivando incontri capaci di ridarti il sorriso. Sul fronte lavorativo, sei in un momento di pura ispirazione. Non fermarti ai traguardi appena raggiunti, anche se importanti: considerali solo il trampolino di lancio per una scalata ancora più ambiziosa. (5 stelle, settimana ottima)