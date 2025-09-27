Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 29 settembre al 5 ottobre con classifica zodiacale: 5 stelle al Capricorno

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre, i nativi della Vergine godono del supporto di Venere e Giove, il che porta ottimismo e nuove possibilità in amore, anche se i legami richiedono tempo per diventare profondi. I nati sotto il segno del Capricorno che vivono in coppia dovrebbero mettere le cose in chiaro e risolvere questioni finanziarie o familiari. Infine, sul fronte lavorativo, i Pesci sono supportati da Giove e dovrebbero prepararsi per una sfida importante nel nuovo anno.

Oroscopo della settimana 29 settembre-5 ottobre: classifica da Ariete a Cancro

Ariete – Se il tuo cuore è libero, la recente ostilità di Marte è ormai alle spalle. Ti aspetta un sostegno inatteso: usalo per ricucire eventuali strappi emotivi e ritrovare la tua serenità. Non chiuderti: le sorprese in amore sono dietro l’angolo, specialmente se la solitudine si è prolungata troppo. Accetta ogni invito e ricorda: l’amore è gioia, non un campo di battaglia. Per te che hai una relazione, lo stress lavorativo potrebbe aver creato un po’ di tensione. Attenzione al rischio di sentirti messo da parte: riavvicinati al partner, in particolare se appartiene al segno del Cancro o Capricorno. Sul fronte professionale, questo è il tuo momento per ricominciare da zero. Una notizia fantastica sta per darti il via libera a una fase di lavoro totalmente rinnovata. (3 stelle, settimana discreta)

Toro – Paolo Fox ti assicura che il periodo più turbolento è alle spalle. Se la prima metà di settembre ti ha messo alla prova con qualche tensione, sappi che ora Venere torna a sorriderti, specie se sei single. Proprio tra martedì e mercoledì potresti ricevere una notizia eccellente. È il momento di metterti in gioco e concederti agli altri: hai la possibilità di fare un incontro davvero significativo. Nelle relazioni di coppia, potresti dover affrontare qualche discussione su questioni familiari, magari relative a un’eredità o a impegni economici, ma la posizione amica di Giove ti garantisce che troverai soluzioni pratiche e concrete. Dopo i momenti di difficoltà, ti aspetta finalmente una fase di grande serenità. Sul fronte professionale, hai riflettuto a lungo e ora puoi finalmente accettare quella proposta che ti era stata fatta. L’unico elemento che potrebbe creare qualche fastidio è Marte: mercoledì e giovedì potrebbero riservarti qualche piccolo momento di tensione passeggera. Ricorda di mantenere la calma! (4 stelle, settimana buona)

Gemelli – Se sei single, i primi giorni della settimana portano con sé qualche dubbio sentimentale, complice l’azione di Venere. La tua natura ti porta a infatuarti rapidamente, ma se il rapporto non decolla, altrettanto in fretta ti allontani. Se stai frequentando qualcuno che ti incuriosisce, questa è la settimana perfetta per un passo in avanti. Nei legami stabili, l’attenzione si sposta dalle emozioni alle questioni pratiche, come la gestione delle finanze o un affare immobiliare. Potresti sentirti sopraffatto dal lavoro, tanto da sottrarre tempo prezioso ai tuoi cari. Le responsabilità sono in aumento: chiedi il sostegno di cui hai bisogno. Il tuo cielo professionale è radioso: l’ottima posizione del Sole, che ti ricarica di slancio da lunedì, facilita la firma di nuovi contratti e l’avvio di collaborazioni promettenti. La tua determinazione a sperimentare sarà premiata. (4 stelle, settimana buona)

Cancro – Single, con Venere dalla tua parte e una Luna particolarmente dinamica, non ci sono veri ostacoli sul tuo percorso affettivo: potresti davvero riscoprire l’amore. Attenzione, però, al peso del passato: si sa che impieghi tempo per rimetterti in sesto dopo una delusione. Eppure, proprio in questi giorni, una scintilla fisica inattesa ha tutte le carte in regola per trasformarsi in qualcosa di serio e duraturo. Se hai una relazione amorosa, il sostegno di Giove è un’ottima notizia se pensate al matrimonio, alla convivenza o a scelte importanti che riguardano la casa. Potrebbe essere il momento di valutare un acquisto o una ristrutturazione, ma l’oroscopo di Paolo Fox vi consiglia di gestire con attenzione le spese. Per quanto riguarda il lavoro, potresti trovarti a discutere con un superiore. Se senti che la situazione non si sblocca a tuo favore, non esitare: questo è il momento giusto per assumerti un ruolo più importante o farti carico di una responsabilità maggiore. (5 stelle, settimana fantastica)

Paolo Fox, oroscopo e classifica dal 29 settembre al 5 ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – La tua vita da single è sotto i riflettori. Adesso, però, la palla è nel campo della persona che ti interessa: il futuro della potenziale storia dipende dalle sue scelte. Non rinunciare al tuo innato fascino, ma fai attenzione a non esagerare con l’aria di mistero. Un eccesso potrebbe creare confusione e farti sfuggire chance preziose. Se sei in coppia, goditi il vento favorevole di Giove: rafforza la vostra intesa e sostiene progetti importanti come quello di avere un figlio. L’anno prossimo, con Giove nel tuo segno, il benessere sarà massimo, quindi, è il momento perfetto per guardare lontano, magari persino pensando al matrimonio. Sul lavoro, stai vivendo una vera e propria rinascita, che sia personale o professionale: abbraccia con entusiasmo le nuove sfide. Le stelle ti promettono grandi cose, ma non dimenticare mai di dedicare tempo e attenzioni al tuo benessere fisico. (4 stelle, settimana buona)

Vergine – Se sei single, con il sostegno di Venere e Giove, l’ottimismo che infondi nei rapporti interpersonali ti aprirà a nuove e interessanti possibilità in amore. Ricorda, però, che i legami veramente importanti non sbocciano dall’oggi al domani: hanno bisogno del loro tempo per trasformarsi in qualcosa di profondo. Per chi è in coppia, questo è un periodo propizio, specialmente se desiderate allargare la famiglia. Anche se hai vissuto una rottura, ritroverai presto la serenità necessaria per rimetterti in gioco. Sul fronte professionale, la tua tendenza all’analisi minuziosa è un punto di forza, ma fai attenzione all’ansia. Spesso, le tue preoccupazioni superano la reale portata dei problemi che affronti. (4 stelle, settimana buona)

Bilancia – Se sei single, Mercurio ti spinge a socializzare: la giornata di lunedì è perfetta per stringere nuove amicizie. Questo ottobre promette bene per i sentimenti: non sottovalutare le nuove conoscenze, potrebbero evolvere in qualcosa di serio. Fai attenzione ai contrasti, soprattutto se ti relazioni con un Capricorno. Se vivi una relazione di coppia, è ora di mettere le carte in tavola ed esprimere i tuoi desideri. Se la vostra unione è di lunga data e ad agosto ci sono state delle tensioni, hai l’opportunità di ritrovare la pace. Professionalmente, dovrai dedicarti alla risoluzione di questioni ingarbugliate, non escludendo l’impegno in potenziali problemi di natura legale o burocratica. (4 stelle, settimana buona)

Scorpione – Single, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, in amore, è tempo di mettere da parte la diffidenza e dare spazio alla meraviglia. Se ti apri al nuovo, un’emozione intensa e inaspettata potrebbe bussare alla tua porta. Nelle relazioni stabili, anche se ci sono ancora delle tensioni, devi analizzare la vostra storia con chiarezza, senza farti travolgere. La tenuta della coppia, nonostante un settembre faticoso, dimostra che la fase peggiore è alle spalle. Nel lavoro, la mossa vincente è fare chiarezza sui tuoi conti. Osserva con attenzione le direzioni che ti indicano Giove e Saturno: queste prospettive possono plasmarsi nel tuo successo di domani. (5 stelle, settimana fantastica)

La settimana 29 settembre-5 ottobre secondo Paolo Fox: classifica da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se sei single o hai appena iniziato a frequentare qualcuno, questo è il momento ideale per rimettere in discussione le tue scelte affettive. Questi giorni ti spingono a guardare l’amore con un occhio più critico e maturo. Non dimenticare che la tua indole, specie dopo i trent’anni, cerca una maggiore stabilità. Nelle relazioni di vecchia data, se il tuo legame è forte, preparati ad affrontare solo brevi intoppi. Piccoli ostacoli, come la difficoltà a trovare tempo per stare insieme o le tue preoccupazioni legate al lavoro, potrebbero interferire con la serenità di coppia. Dal punto di vista professionale, una fase propizia è già avviata. Il successo non mancherà, ma dipenderà interamente dalla tua capacità di cogliere le occasioni giuste e dalla tua tenacia. (4 stelle, settimana buona)

Capricorno – Single, in questo periodo, Venere è dalla tua parte e ti dà una mano a capire se l’attrazione che provi per una persona è ricambiata. Se sei single, non farti problemi: lunedì, martedì e mercoledì sono i giorni migliori per agire e fare il primo passo, specialmente se ti stai innamorando. È il momento di vivere le emozioni con grande slancio e determinazione. Per quanto riguarda le coppie, è ora di far sentire la tua voce e mettere le cose in chiaro. Se hai nodi da sciogliere legati a questioni finanziarie, incertezze sulla casa o tensioni con i parenti, non rimandare oltre: sabato è una giornata particolarmente propizia per affrontare e risolvere ogni ambiguità. Anche il lavoro ti sorride: le tue iniziative stanno per dare i loro frutti, e se sei un libero professionista, potresti presto intercettare una nuova opportunità. Non farti scoraggiare se le attività di tutti i giorni ti sembrano un po’ ripetitive; mantieni la rotta! (5 stelle, settimana fantastica)

Acquario – Se sei single e il mese di settembre ti ha messo qualche bastone tra le ruote, sappi che non era nulla di serio. Devi approfittare di questo periodo per rimettere in sesto un rapporto speciale e per fissare una data che ti regali un’emozione memorabile. Ti affascina un amore fatto di passione e disimpegno, anche se breve? Allora tieni d’occhio giovedì e venerdì, giornate fantastiche per questo! Se invece hai una storia d’amore stabile, dopo qualche attrito siete tornati più saldi. Cautela però nelle discussioni economiche, perché alcune spese non sono ancora chiare. Dato che Marte non ti sorride, le previsioni astrologiche di Paolo Fox ti invitano a risolvere immediatamente ogni nodo che ti preoccupa. Sul fronte professionale, a metà settimana la tua genialità spiccherà, permettendoti di esprimerti al meglio. Non è il momento giusto per avventurarti nell’incertezza lasciando il tuo percorso attuale: meglio concentrarsi sulla stabilità. (4 stelle, settimana buona)

Pesci – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ti aspetta un periodo un po’ turbolento, ma ricco di spunti. Se sei single, l’amore potrebbe riservarti un’autentica sorpresa, ma la presenza di Venere in opposizione suggerisce che potresti trovarti in situazioni piuttosto inaspettate o leggermente imbarazzanti. C’è in te un forte desiderio di fare chiarezza e di allontanare ogni ombra, soprattutto se una persona dal tuo passato si facesse nuovamente viva. Se vivi in coppia, il tuo rapporto procede su binari positivi. Devi però riconoscere che le tue attività professionali stanno monopolizzando troppe energie. Il consiglio è di mettere da parte i battibecchi inutili e di concentrare ogni sforzo sul fine settimana, che sarà un’oasi perfetta per ritrovare l’armonia. Per quanto riguarda il lavoro, la benevolenza di Giove ti accompagnerà ancora a lungo. Non farti prendere dall’ansia. Inizia a preparare il terreno per il nuovo anno, quando una sfida professionale importante busserà alla tua porta. (3 stelle, settimana discreta)