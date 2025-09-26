Oroscopo di Paolo Fox per il weekend 27 e 28 settembre: Ariete al top

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del weekend 27 e 28 settembre, per i nativi dell’Ariete si prospetta un periodo positivo con la Luna favorevole. I Gemelli devono curare di più l’amore, perché tendono a essere polemici e potrebbero discutere nelle prossime serate. Infine, i nati sotto il segno dello Scorpione vedono la loro sfera emotiva e le questioni di cuore in netta ripresa, con l’opportunità di chiudere col passato, ma devono fare attenzione alle spese.

Il weekend 27 e 28 settembre secondo Paolo Fox: da Ariete a Cancro

Ariete – Questo weekend si annuncia positivo. Hai la Luna dalla tua parte, il che ti offre un’ottima occasione per portare chiarezza su un tema significativo. In particolare, la prima parte di domenica ti regalerà un’energia notevole. Sii saggio: concediti una pausa e rigenera le forze.

Toro – Fase di incertezze. Ti converrà senz’altro assumere un atteggiamento più riflessivo, mettendo in pausa l’azione e aspettando un momento più propizio. La domenica si prospetta interessante, ma è possibile che la tua mente sia agitata da timori e pensieri legati a un nuovo inizio lavorativo.

Gemelli – L’amore, in questo weekend, esige la tua massima cura. Da un po’ di tempo a questa parte ti sei mostrato piuttosto polemico e insoddisfatto: dentro di te c’è una gran voglia di fare luce su ciò che non va nel tuo rapporto. Fai attenzione: in una delle prossime serate, potresti trovarti coinvolto in qualche discussione.

Cancro – In questo weekend potresti essere chiamato a prendere una decisione importante che riguarda la tua casa o i tuoi affetti familiari: rifletti attentamente prima di agire. Avverti una forte spinta a vivere emozioni intense e significative. Non temere i confronti; anche se le questioni da affrontare sono numerose, la tua tenacia ti condurrà alla vittoria.

Oroscopo del quarto weekend di settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Devi dare libero sfogo alla tua energia. Proprio in questi due giorni potresti vedere la nascita di idee vincenti, scoprire nuove amicizie stimolanti o cogliere al volo opportunità inaspettate. Il tuo recupero è ufficiale: aspettati occasioni professionali interessanti, un notevole rinnovamento del tuo spirito e, perché no, la possibilità di nuovi incontri emozionanti.

Vergine – Il passaggio di Venere nel tuo cielo è un evento da non lasciarsi sfuggire! Approfitta di questa energia per cogliere occasioni brillanti che ti aspettano nell’amore e nei progetti individuali. Attenzione, però: in serata l’atmosfera potrebbe farsi un po’ grigia. Non lasciare che questo ti abbatta, perché questo weekend potrebbe presentarti qualche piccolo imprevisto o rallentamento. Affronta tutto con il tuo solito acume e, soprattutto, con una dose massiccia di positività.

Bilancia – La tua sicurezza interiore sta crescendo, e non sorprenderti se questo weekend dovesse portare con sé l’inizio di una storia d’amore affascinante. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, sei in una fase determinante per costruire i tuoi successi e per la tua crescita personale.

Scorpione – La tua sfera emotiva è in netta ripresa. Hai una marcia in più, soprattutto per le questioni di cuore. È il momento ideale per chiudere con le vecchie situazioni. Nonostante la tua naturale prudenza in amore, l’energia astrale è con te. Attenzione alle spese: sarà richiesto un po’ di rigore finanziario per non disperdere le risorse.

Previsioni astrologiche per il fine settimana 27 e 28 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo weekend ti vedrà in pieno fermento creativo: ti sarà praticamente impossibile tenere a bada le tue idee! Se senti l’attrazione per qualcosa di inatteso, lasciati andare. Abbracciare il nuovo ti riserverà piacevoli, e forse sorprendenti, risvolti.

Capricorno – Hai bisogno di una mano in più, specialmente se devi dedicarti ai tuoi affetti più stretti. La tua tempra è eccezionale, eppure qualcuno potrebbe approfittarsene. Ti conviene agire con circospezione fino alla fine di settembre. Ricorda, è fondamentale non spingere l’acceleratore troppo a fondo in ogni situazione.

Acquario – Weekend di riflessioni profonde in amore. Nonostante i tuoi sentimenti siano saldi, la tua mente è occupata da altre preoccupazioni. Fai molta attenzione alle spese e non farti prendere la mano con nuovi investimenti: è fondamentale mantenere il controllo. Sii consapevole che l’influsso di Marte potrebbe renderti piuttosto nervoso in questi giorni.

Pesci – Se devi affrontare un discorso importante, non tirarti indietro, è il momento giusto per parlarne. Ti senti un po’ stanco o forse pensi che gli eventi ti siano contro, ma non farti ingannare da questa impressione; è solo una lieve spossatezza passeggera. Non tirare troppo la corda con le energie, ma sfrutta il fine settimana per farti valere.