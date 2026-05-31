Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 1° al 7 giugno e classifica per tutti i segni: ottimi momenti per i Pesci, 5 stelle

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 1° al 7 giugno, i Pesci vivono un ottimo momento in amore, ideale per fare progetti di coppia o per nuovi incontri se single, grazie al supporto di Venere, Mercurio e Giove. Sul lavoro sono vicini a rinnovi di contratto, promozioni o svolte vantaggiose se hanno seminato bene.

I nativi del Leone provano grandi sentimenti e desiderano stabilità, ma devono evitare tensioni venerdì, mentre la domenica sarà rilassante. Sul lavoro sono attesi da grandi successi e progetti ambiziosi con l’arrivo di Giove, anche se devono fare attenzione alle spese.

I nati sotto il segno della Vergine ritrovano lucidità sentimentale e cercano stabilità, allontanando le frequentazioni ambigue e favorendo i contatti con Acquario e Cancro. In ambito professionale, nonostante alcune incertezze contrattuali rimaste in sospeso, hanno ottimi progetti e vedono accordi vicini, specie tra martedì e mercoledì.

Oroscopo e classifica dal 1° al 7 giugno: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, stai vivendo emozioni forti, anche se la vita di coppia attraversa una fase un po’ altalenante. Tu sei il tipo che si lancia a capofitto nelle relazioni: una generosità splendida, che però rischia di farti pretendere troppo da chi hai accanto. Tra martedì e il weekend, respira a fondo ed evita i bisticci gratuiti. In ambito lavorativo, occhio alle finanze e a qualche intoppo burocratico che potrebbe innervosirti. È il momento di fare un bilancio e capire se i tuoi ultimi investimenti meritino davvero così tanta fatica. La svolta? Da luglio arriverà una bella rivincita. L’energia c’è, ma impara a non bruciare le tappe. (3 stelle, settimana discreta)

Toro – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la tua vita sentimentale scorre su binari tranquilli e sicuri. Nessun colpo di scena all’orizzonte, ma tanta stabilità. Se fai coppia fissa, il legame è cementato da intese solide e piani per il futuro, anche se la mente tende a scivolare spesso sui doveri professionali. Se invece hai il cuore libero, tieni gli occhi aperti nella quotidianità: le scintille più interessanti scoccheranno nei luoghi che frequenti ogni giorno. Non è il momento delle passioni travolgenti, ma quello di seminare con fiducia. In ambito lavorativo, il cielo non lascia spazio a dubbi: questo è il tuo momento per brillare e mostrare quanto vali. Grazie al supporto di Venere, Mercurio e Giove, combinato con la spinta di Marte nel segno, hai il via libera per far decollare ogni iniziativa pratica. Se gestisci un’attività autonoma o stai valutando un cambiamento, non restare a guardare: i mesi estivi porteranno ottimi frutti, a patto di iniziare a muoverti ora. (4 stelle, settimana buona)

Gemelli – In amore, nell’aria c’è una strana inquietudine e senti il bisogno profondo di complicità, sostegno e di qualcuno che sposi davvero i tuoi progetti. Se tutto questo viene a mancare, la frustrazione e l’irritazione potrebbero prendere il sopravvento. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, per chi vive in coppia è fondamentale curare il dialogo per disinnescare i malintesi. Se invece sei single, la voglia di impegnarti c’è, ma la prudenza non è mai troppa: hai finalmente deciso di chiudere la porta alle frequentazioni superficiali. In ambito lavorativo, la settimana parte un po’ al rallentatore con qualche piccolo imprevisto il lunedì, ma l’atmosfera si fa decisamente più leggera a partire da venerdì. Anche se non si vedono grandi stravolgimenti immediati, ricorda che da giugno Giove tornerà a fare il tifo per te. La creatività e le idee non ti mancano, hai solo bisogno del terreno giusto per farle germogliare. (4 stelle, settimana buona)

Cancro – In amore, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, le ultime batoste sentimentali ti hanno insegnato a essere decisamente più esigente. Se qualche delusione passata ha lasciato l’amaro in bocca, adesso hai finalmente la spinta giusta per voltare pagina, fare pulizia nel cuore e tenerti stretto solo chi vale davvero. C’è anche chi ha visto ricomparire una vecchia conoscenza: fuoco di paglia o ritorno di fiamma? Lo scoprirai presto, grazie a giornate perfette per parlarsi chiaro. In ambito lavorativo, la nebbia si sta diradando e torni a vedere le cose come stanno. Di recente hai finalmente capito di chi puoi fidarti e chi, al contrario, ha remato controcorrente a tua insaputa. Non rimandare più: questo è il momento perfetto per pretendere risposte e mettere i puntini sulle “i” nei tuoi progetti. (5 stelle, settimana ottima)

Paolo Fox, oroscopo e classifica della settimana 1-7 giugno: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, il cielo ti apre le porte a grandi sentimenti. Avverti il bisogno di costruire qualcosa di solido, ma anche di goderti emozioni spontanee e senza troppi pensieri. È vero che nelle relazioni ami il rischio e tendi a giocare a braccio di ferro, ma cerca di non esagerare con i toni venerdì. La domenica si preannuncia decisamente più intrigante e rilassante. In ambito lavorativo, i successi non ti sono mancati e, tra poche settimane, Giove farà il suo ingresso trionfale nel tuo segno. Le stelle spingono verso novità e progetti ambiziosi, anche se dovrai fare un po’ di attenzione al portafoglio. In ogni caso, niente e nessuno potrà frenare la tua crescita. (4 stelle, settimana buona)

Vergine – In amore, stai finalmente ritrovando una straordinaria lucidità sentimentale. Questo ti permette di capire esattamente cosa desideri e come prendertelo. Se hai una relazione, è il momento perfetto per ritrovare l’armonia di coppia; se invece sei single, la tua ritrovata consapevolezza ti terrà alla larga dalle frequentazioni ambigue o fumose. Adesso le tue emozioni cercano stabilità e concretezza. Apri gli occhi, perché sono favoriti i contatti con Acquario e Cancro. In ambito lavorativo, c’è ancora un po’ di maretta per via di alcune scelte cruciali che rimangono in sospeso, come un rinnovo contrattuale o una svolta professionale. Rispetto ai mesi scorsi, però, la tua mente è una fucina di ottimi progetti. Una stretta di mano o un accordo vantaggioso sono assolutamente a portata di mano, specialmente nelle giornate chiave di martedì e mercoledì. (4 stelle, settimana buona)

Bilancia – In amore, l’aria si fa un po’ tesa, soprattutto se permetti a vecchi nodi mai sciolti di tornare al pettine. In coppia potresti avvertire una certa insofferenza: occhio a non prendere le distanze da chi non ti dà la stabilità che cerchi. Se sei single, preferisci la prudenza ai grandi slanci emotivi. In ambito lavorativo, il cielo promette una bella ripresa. È il momento di guardarti dentro e capire se la tua attuale posizione ti soddisfa ancora o se ti sei stancato di un dare e avere sbilanciato. Devi ridiscutere un contratto? Punta in alto con le tue richieste economiche: il tuo valore va pagato il giusto. (3 stelle, settimana discreta)

Scorpione – In amore, in questo periodo senti un viscerale bisogno di affetto. Chi ti sta accanto diventerà la tua ancora di salvezza contro lo stress di tutti i giorni, a patto che tu scelga la via del dialogo sincero. Se sei single, le occasioni per fare nuovi incontri non mancheranno, ma dovrai sforzarti di abbassare le tue solite difese se vuoi che si trasformino in qualcosa di serio. In ambito lavorativo, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questa settimana segna una svolta: un vecchio progetto rimasto nel cassetto finalmente decolla. Occhio però ai conti in tasca, che richiedono un pizzico di prudenza in più. Muoviti con decisione e trasparenza: la vittoria è a un passo. (5 stelle, settimana fantastica)

La settimana 1-7 giugno secondo Paolo Fox: classifica da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, preparati a una bella scossa: la voglia di rimetterti in gioco nei sentimenti si fa sentire, specialmente da sabato 13, quando Venere smetterà di farti i capricci e tornerà dalla tua parte. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, in questo momento cerchi vibrazioni autentiche e novità, ma soprattutto hai bisogno di respirare: se avverti troppa gelosia o controllo, potresti scalpitare. Proprio questo tuo desiderio di indipendenza rischia di creare qualche scintilla nella vita di coppia. Se sei single, i tuoi radar sono accesi e sei molto più ricettivo; l’unica accortezza è quella di schivare i battibecchi nella giornata di domenica. In ambito lavorativo, l’energia per darti da fare non ti manca affatto e hai una gran voglia di fare un salto di qualità. Peccato che l’ambiente circostante sembri muoversi al rallentatore rispetto ai tuoi ritmi. La buona notizia è che Mercurio abbandona finalmente la sua posizione di contrasto: da questa settimana comunicare diventa più semplice e riuscirai a intercettare le persone giuste per sbloccare le risposte che aspetti. (4 stelle, settimana buona)

Capricorno – In amore, se hai una relazione romantica rischi di farti distrarre troppo dai doveri professionali o dal nervosismo. Anche se non vai in cerca di guai, sembra che ogni giorno ne spunti uno nuovo, specialmente in famiglia. Il consiglio per la metà della settimana è uno solo: evita le tensioni. Se invece sei single, inutile fingere distacco o scetticismo: sotto sotto ci speri ancora. In ambito lavorativo, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, martedì e mercoledì saranno giornate piuttosto tese. Tuttavia, i pianeti in opposizione ti regalano il coraggio necessario per tagliare i rami secchi e allontanare chi semina caos intorno a te. Non risolverai tutto in un batter d’occhio, ma le prossime settimane saranno fondamentali per cambiare strategia. (3 stelle, settimana discreta)

Acquario – In amore, secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, questa settimana Venere ti volta parzialmente le spalle, ma niente panico: le storie d’amore nate a maggio mantengono la loro forza. In questo momento pretendi comprensione e supporto totale da chi ti sta accanto. Se vivi un rapporto soffocato dalla gelosia, preparati a qualche scintilla, d’altronde la tua anima da spirito libero mal sopporta i paletti. Per i cuori solitari, il semaforo è verde su svago e piccole trasgressioni. In ambito lavorativo, se gestisci contratti a progetto, giugno è il mese perfetto per blindare nuovi accordi. È il momento di alzare la posta, pretendendo scatti di carriera o ritocchi allo stipendio. Unico avvertimento: non tirare troppo la corda con le trattative, perché a luglio Giove si metterà di traverso. Segnati questa data: venerdì 5 la Luna sarà nel tuo segno e avrai una marcia in più. (4 stelle, settimana buona)

Pesci – In amore, il cielo si schiarisce e ti regala occasioni d’oro. Se hai una relazione, finalmente si respira un’aria più leggera: grazie al supporto simultaneo di Venere, Mercurio e Giove, ritrovi quell’intesa speciale che vi univa. È il momento perfetto anche per fare programmi importanti, che si tratti di figli o di una nuova casa. Sei single? Occhi aperti, perché i colpi di fulmine sono dietro l’angolo. Con un quadro planetario così promettente, vietato giocare in difesa! In ambito lavorativo, grandi manovre in vista: i rinnovi di contratto o i passaggi che attendevi sono ormai a un passo. Se nei mesi scorsi hai seminato bene nei rapporti professionali, adesso raccoglierai i frutti sotto forma di promozioni o svolte vantaggiose. Non aspettare che le cose accadano da sole: fissa un incontro con chi ha il potere di darti una mano. (5 stelle, settimana fantastica)