SerieTVSpettacolo Italia

La forza di una donna verso il ritorno in tv? L’indiscrezione

Mattia Gaglio24 Ottobre 2026
Bahar in La Forza di una donna (Screen Mediaset Infinity)
Bahar in La Forza di una donna (Screen Mediaset Infinity)
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna si prepara a tornare di nuovo sul piccolo schermo. Stando alle indiscrezioni circolate online, la serie turca con protagonista Bahar dovrebbe approdare su Rete 4 da lunedì 9 novembre, con appuntamento fissato alle 7:40 del mattino. L’amata serie tv dovrebbe prendere il posto di Terra Amara, che venerdì 7 novembre volgerà al termine.

Clicca e guarda il Video della news

Una nuova occasione, dunque, per rivivere Bahar al centro della scena. La serie, che tanto aveva appassionato il pubblico nei mesi scorsi, si appresta dunque a tornare protagonista, anche se in una fascia oraria diversa. Una bella notizia per i tanti fan, che oltre alla possibilità di rivedere gli episodi su Mediaset Infinity, potrebbero dunque tornare a seguire le vicende dei protagonisti anche in Tv.

La notizia del ritorno è al momento legata a indiscrezioni: si attendono conferme ufficiali sulla programmazione della rete ammiraglia. La storia di Bahar ha fatto il suo debutto su Canale 5 nel 2025 registrando un vero e proprio boom di ascolti.

tenuta santa lucia
Mattia Gaglio24 Ottobre 2026