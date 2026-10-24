La forza di una donna verso il ritorno in tv? L’indiscrezione

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La forza di una donna si prepara a tornare di nuovo sul piccolo schermo. Stando alle indiscrezioni circolate online, la serie turca con protagonista Bahar dovrebbe approdare su Rete 4 da lunedì 9 novembre, con appuntamento fissato alle 7:40 del mattino. L’amata serie tv dovrebbe prendere il posto di Terra Amara, che venerdì 7 novembre volgerà al termine.

Una nuova occasione, dunque, per rivivere Bahar al centro della scena. La serie, che tanto aveva appassionato il pubblico nei mesi scorsi, si appresta dunque a tornare protagonista, anche se in una fascia oraria diversa. Una bella notizia per i tanti fan, che oltre alla possibilità di rivedere gli episodi su Mediaset Infinity, potrebbero dunque tornare a seguire le vicende dei protagonisti anche in Tv.

La notizia del ritorno è al momento legata a indiscrezioni: si attendono conferme ufficiali sulla programmazione della rete ammiraglia. La storia di Bahar ha fatto il suo debutto su Canale 5 nel 2025 registrando un vero e proprio boom di ascolti.