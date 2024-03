Oroscopo Paolo Fox del weekend: le previsioni per ogni segno zodiacale

Da anni Paolo Fox su Radio LatteMiele conduce la sua rubrica sull’oroscopo. Ogni mattina l’astrologo racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull’andamento della loro giornata. Scopriamo le previsioni astrologiche per il weekend.

Oroscopo Paolo Fox 16 marzo 2024: Ariete

Il periodo si presenta positivo per i sentimenti, e diventerà sempre più favorevole man mano che ci si avvicinerà ad aprile, quando Venere entrerà nel vostro segno. Siete incoraggiati a prendere rischi emotivi, anche se chi ha una storia consolidata è invitato a riflettere attentamente, specialmente se c’è la tentazione di mettere tutto in discussione per una nuova infatuazione. Marzo è il mese del recupero fisico, dopo un periodo di grande sforzo, ma attenzione a Mercurio, che porta idee vincenti e possibilità di conferme.

Oroscopo Paolo Fox 16 marzo 2024: Toro

La giornata del 16 marzo si prospetta tranquilla, anche se potreste non ottenere risposte questa settimana o aver dovuto allontanare qualcuno. Non scoraggiatevi, si tratta solo di una fase passeggera. I rapporti più complicati potrebbero essere con Scorpione e Acquario, ma tutto è risolvibile. È il momento di non accettare più scuse o comportamenti infantili da parte di chi dovrebbe sostenerci. Fate attenzione alle persone che cercano di creare problemi e provocazioni.

Oroscopo Paolo Fox 16 marzo 2024: Gemelli

Le questioni economiche sono al centro dell’attenzione, specialmente se ci sono stati errori nel passato. Potreste dover restituire soldi per varie ragioni, a seconda delle vostre azioni passate. È un periodo di revisione anche per quanto riguarda l’amore e le relazioni di coppia. Chi è single potrebbe essere restio a iniziare una nuova storia dopo un’esperienza deludente, mentre le relazioni stabili potrebbero richiedere una discussione su alcune questioni.

Oroscopo Paolo Fox 16 marzo 2024: Cancro

Venere, Giove e Saturno vi spingono a riscoprire il desiderio di essere vicino a qualcuno, ma solo se avete paura di essere feriti e volete evitare il rischio. Avete bisogno di riferimenti emotivi stabili per sentirvi appagati, quindi non lasciatevi trascinare solo dal lavoro. Ci sono novità e incontri piacevoli in arrivo, ma anche decisioni importanti da prendere entro la fine di maggio.

Oroscopo Paolo Fox 16 marzo 2024: Leone

Non avete più Venere contro di voi e entrate in una fase decisiva dell’anno, sicuramente migliore di quella appena trascorsa. Cercate di capire le vostre risorse e sfruttate le nuove opportunità che si presenteranno. È anche il momento di aprire il cuore all’amore e di superare l’orgoglio per avvicinarsi o riavvicinarsi a una persona senza paure.

Oroscopo Paolo Fox 16 marzo 2024: Vergine

Il mese si presenta complicato per i sentimenti, con possibili rimproveri e tensioni nelle relazioni di coppia. I single potrebbero non essere interessati a trovare un partner al momento. Sul lavoro potrebbero esserci delle novità, quindi è importante fare meno, ma fare meglio in questo momento.

Oroscopo Paolo Fox 16 marzo 2024: Bilancia

Avete deciso di mettere in pausa l’amore, ma se ricevete un invito, non rifiutatelo. È il momento di andare oltre una separazione e di aprirsi a nuove possibilità. Anche se vi sentite più forti, evitate le persone che cercano solo di provocarvi.

Oroscopo Paolo Fox 16 marzo 2024: Scorpione

Siate prudenti in questo periodo, specialmente in amore, dove potrebbero esserci stati problemi nelle prime settimane di marzo. Fate attenzione alle spese e alle scelte drastiche sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox 16 marzo 2024: Sagittario

Potreste provare emozioni particolari e disturbanti a causa delle influenze astrali. Evitate screzi e pensate alla prossima sfida quando le cose sembrano troppo difficili.

Oroscopo Paolo Fox 16 marzo 2024: Capricorno

Non chiudete la porta al destino e all’amicizia. Affrontate i problemi personali con saggezza e cercate di mantenere il controllo senza essere troppo preoccupati.

Oroscopo Paolo Fox 16 marzo 2024: Acquario

La Luna favorevole vi porta a riavvicinarvi all’amore, anche se potreste avvertire una certa noia. Siate prudenti nei rapporti con Leone, Scorpione e Toro.

Oroscopo Paolo Fox 16 marzo 2024: Pesci

Venere nel vostro segno vi spinge a chiarire le vostre relazioni sentimentali. È il momento di mettere fine all’ambiguità e di cercare certezze. Preparatevi a un cambiamento positivo nel vostro futuro.