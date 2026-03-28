Oroscopo di Paolo Fox per il weekend 28 e 29 marzo: grandi successi per il Cancro

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del weekend 28 e 29 marzo, i Gemelli dovrebbero allentare la pressione lavorativa per dedicarsi ai sentimenti, sfruttando un inizio settimana ideale per l’amore. I nativi del Cancro stanno ottenendo grandi successi e sono chiamati a essere più socievoli, approfittando di una domenica favorevole per i nuovi incontri. I nati sotto il segno del Leone godono di una grande energia per sistemare le finanze e pianificare il futuro, preparandosi a scelte decisive nei prossimi mesi.

Il weekend 28-29 marzo secondo Paolo Fox: da Ariete a Cancro

Ariete – Senti questa energia? La Luna ti sorride e, con il supporto di Sole e Saturno, trasforma questo weekend in un periodo fortunato. Seguendo l’oroscopo di Paolo Fox, emerge la tua incredibile forza magnetica: è il momento perfetto per fare breccia nel cuore di chi desideri o per riscoprire la passione. Saranno due giorni carichi di fascino.

Toro – Grandi cambiamenti in corso per i liberi professionisti! Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, questo weekend porta sviluppi importanti e nuove opportunità di crescita per i tuoi progetti più ambiziosi. L’unico neo? Il fisico potrebbe non stare al passo con la tua mente. Gestisci bene le forze per evitare quel fastidioso senso di spossatezza che rischia di accompagnarti fino all’inizio della prossima settimana.

Gemelli – Sei nel pieno di un periodo lavorativo che ti assorbe molto, ma è arrivato il momento di staccare la spina. Approfitta di questo weekend per rimettere l’amore al centro del tuo mondo. Tra domenica e lunedì avrai le stelle giuste dalla tua parte: sono le ore perfette per innamorarti di nuovo o consolidare un legame speciale.

Cancro – Stai cavalcando l’onda del successo e i tuoi progressi non accennano a fermarsi. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, questo è il momento perfetto per scuoterti di dosso la pigrizia e rimetterti in gioco socialmente. Il cielo si rasserena drasticamente per chi deve ricucire uno strappo nel cuore, culminando in una domenica che promette scintille per i nuovi contatti. Preparati a un weekend di risalita.

Oroscopo del weekend 28-29 marzo: da Leone a Scorpione

Leone – Sei nel pieno di una fase di riscatto! Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo weekend la Luna splende proprio nel tuo spazio zodiacale, regalandoti una carica vitale invidiabile. È il momento ideale per rimettere in sesto le tue finanze o iniziare a pianificare appuntamenti importanti. Non restare a guardare: entro i prossimi due mesi sarai chiamato a compiere un passo decisivo, con un’agenda che si preannuncia fitta di impegni anche per la stagione estiva.

Vergine – Weekend all’insegna del nervosismo. I tuoi progetti faticano a decollare. Tuttavia, le previsioni astrologiche di Paolo Fox suggeriscono di stringere i denti ancora per poco, visto che il prossimo mese rivoluzionerà tutto. Se senti il bisogno di chiudere un rapporto che non funziona più, fallo senza rimpianti: certi cambiamenti sono necessari per ritrovare la tua serenità.

Bilancia – Anche se il cielo appare ancora un po’ instabile, sei vicina a una svolta totale che spazzerà via le esitazioni passate. Lasciati alle spalle lo stress accumulato: per l’oroscopo di Paolo Fox, ti aspetta un weekend dove i sentimenti tornano a brillare, permettendoti di ritrovare l’armonia di coppia che cercavi.

Scorpione – Tieni alta la guardia per tutto il weekend. Anche se un imprevisto dell’ultimo secondo rischia di scombinare i tuoi programmi, sappi che la situazione è risolvibile. È il momento ideale per ricaricare le pile e ritrovare la tua pace mentale; non esagerare con gli impegni e prenditi cura di te.

Previsioni astrologiche per il fine settimana 28-29 marzo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – È tempo di fare il punto della situazione sulla tua carriera: alcune collaborazioni richiedono una revisione attenta. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo weekend segna l’inizio di una bella risalita sia nella professione che nel privato. Se lo vorrai, potrai finalmente riaccendere la scintilla del desiderio e rinsaldare un legame che ti sta a cuore. Tutto procede per il meglio.

Capricorno – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, ti lascerai finalmente alle spalle un recente dispiacere. Se non hai un partner, preparati a vivere emozioni intense durante questo weekend. Le risposte che aspettavi da tempo busseranno alla tua porta, portando chiarezza. Sul fronte professionale, invece, tieni duro: la gestione degli impegni sarà un po’ in salita e i risultati potrebbero non rispecchiare ancora le tue aspettative.

Acquario – Questo fine settimana devi fare i conti con una Luna in opposizione che mette il bastone tra le ruote. Potresti ritrovarti a stravolgere i tuoi piani all’ultimo minuto o a dubitare di una scelta recente. Anche se il vento sta iniziando a girare a tuo favore, senti ancora un peso addosso: ricarica le pile e cerca di ritrovare la tua pace interiore, perché la spossatezza sta bussando alla porta.

Pesci – È tempo di voltare pagina: ciò che è giunto al capolinea va lasciato andare senza rimpianti. Inutile sprecare energie per resuscitare legami ormai spenti. Approfitta di questo weekend per fare pulizia interiore; da lunedì avrai la lucidità necessaria per sistemare ogni questione. In amore, hai finalmente il timone in mano e non accetti compromessi, mentre se sei single, i prossimi due giorni promettono incontri decisamente intriganti.