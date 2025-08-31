Oroscopo di Paolo Fox per il mese di settembre sull’amore: Vergine, un autunno di svolte

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, si prospetta un periodo positivo per i nativi della Vergine, con sorprese in amore, la possibilità di cambiare casa e un grande coraggio nel prendere decisioni importanti, anche nel chiudere relazioni che non funzionano. Per i nati sotto il segno della Bilancia, settembre porterà armonia in amore e la possibilità di riprendere in mano progetti messi da parte, nonostante alcune sfide che potrebbero richiedere energie e investimenti economici. Infine, i Pesci vivranno un periodo favorevole per gli innamoramenti e per affrontare situazioni in sospeso, anche se dopo il 19 del mese saranno messi alla prova e dovranno essere chiari e sinceri.

Il mese di settembre dal punto di vista dell’amore: da Ariete a Cancro

Ariete – Questo mese di settembre porta un miglioramento nella tua vita sentimentale. Se ci sono state tensioni in famiglia, forse a causa di soldi o questioni legate ai figli, ora è il momento di affrontarle. Anche i rapporti con un ex possono finalmente trovare un punto di svolta. Venere ti aiuta a superare gli ostacoli e a fare incontri piacevoli, specialmente entro il 18. Se hai da poco trovato l’anima gemella, ti sei sposato o hai avuto un figlio, ora puoi concentrarti su nuovi progetti. Se invece sei diviso tra due storie e non hai ancora deciso, è il momento di essere onesto con te stesso e con gli altri. Giove ti assiste nelle questioni legali, permettendoti di risolvere vecchie dispute con ex o parenti, o di definire finalmente una separazione. Il lavoro assorbe molte delle tue energie, quindi non dimenticare di prenderti cura di te. Marte in opposizione potrebbe causare stress: fai attenzione al tuo benessere fisico per evitare ripercussioni anche in amore.

Toro – In questo periodo, il lavoro e le questioni pratiche sembrano prevalere sulla vita sentimentale. Fino al 19 settembre, cerca di evitare le discussioni. Anche se settembre è un mese favorevole all’amore, negli ultimi giorni potresti dover affrontare qualche polemica inattesa, che dovrai gestire con attenzione. Non preoccuparti troppo, anche i piccoli litigi saranno risolvibili. Hai una natura piuttosto combattiva e ti fai sentire quando ritieni che le cose non stiano andando per il verso giusto. Le relazioni importanti non sono a rischio; settembre rimane un mese passionale e pieno di comprensione. Tuttavia, c’è un periodo in cui la tua tolleranza potrebbe essere messa a dura prova: tra il 22 e il 28. In quei giorni, potresti vivere momenti di forte tensione, soprattutto se interagisci con un Acquario, un Leone o uno Scorpione. Con un cielo così carico di energia, è inevitabile che ogni tanto tu senta un’ondata di emozioni travolgenti.

Gemelli – La tua vita sentimentale potrebbe essere messa alla prova. Dopo il 19 settembre, potresti sentire una certa tensione che metterà a dura prova il tuo rapporto. Sarà un mese decisivo anche per le tue scelte professionali: il lavoro ti assorbirà completamente, lasciandoti poco tempo per il resto. Per questo, è fondamentale che tu faccia un’analisi attenta delle tue emozioni, scegliendo con cura le parole per evitare polemiche che potrebbero stressare inutilmente la coppia. Sarai in una fase molto favorevole per prendere decisioni importanti, come quella di sposarti o di andare a convivere. E se di recente hai chiuso una storia, non avrai rimpianti. Dentro di te sentirai una forte spinta a fare qualcosa di diverso, qualcosa che non hai mai fatto, sia con la persona che ami da tempo che con qualcuno di nuovo. L’importante è che tu ti liberi da ogni convenzione e che tu sia disposto a innovare. Anche una relazione trasgressiva potrebbe darti delle belle sensazioni. Non avrai più timore di mostrare la tua vita affettiva, né di nascondere la tua sessualità. Molti segreti verranno alla luce, e questo ti porterà solo benefici. Per le coppie che stanno insieme da tempo, è il momento di rivoluzionare il rapporto e di ricominciare con nuove prospettive, magari cambiando il vostro stile di vita, la città in cui vivete o il lavoro di uno dei due. Qualsiasi cosa sia nuova ti darà una scarica di energia, al contrario di ciò che ti è già familiare e che ti annoia.

Cancro – A livello sentimentale, molto dipende dal tuo tipo di rapporto. Se hai iniziato una relazione ad agosto, potresti notare che l’entusiasmo iniziale diminuisce. Questo è il momento di affrontare la situazione con razionalità e distacco. Il lavoro ti sta assorbendo molto, quindi la tua vita amorosa potrebbe passare in secondo piano. Non temere complicazioni insormontabili: è possibile che nascano delle discussioni, specialmente per questioni economiche, anche con i familiari. Se vivi una storia d’amore solida, non dovresti preoccuparti di una rottura. Il percorso è sereno, a meno che tu non decida di complicare le cose con le tue stesse mani. Se invece stai vivendo due relazioni parallele, questo mese ti chiede di fare una scelta definitiva, senza possibilità di ripensamenti. Le giornate più impegnative andranno dal 21 al 27: qualsiasi decisione prenderai, sarà irreversibile.

Previsioni dell’oroscopo amoroso per il mese di settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Anche se hai sofferto in amore, questo periodo ti dà la possibilità di superare ogni tormento. Le storie finite non torneranno, ma con Venere nel tuo segno, soprattutto nelle prime tre settimane, non rimpiangerai il passato. Se desideri un figlio, il cielo è favorevole. Questo è il momento giusto per guardare al futuro con più positività. Se devi affrontare una discussione in famiglia, agisci subito: le giornate tra il 18 e il 30 sono ideali per fare chiarezza. Le tue nuove relazioni proseguono bene e la passione si fa sentire. Se stavi vivendo una relazione complessa con una persona già impegnata, potresti decidere di chiudere e iniziare una nuova storia. Le relazioni che nascono ora sono destinate a crescere, sia che tu stia cercando una persona con cui costruire qualcosa di serio, sia che tu voglia solo vivere nuove emozioni. I giorni più intensi e ricchi di emozioni sono il 17, 18, 22, 23, 27 e 28.

Vergine – Sta per iniziare una stagione molto proficua per te. Sorprese in arrivo per le coppie che desiderano un figlio, un matrimonio o una convivenza. Se vuoi cambiare casa, questo è il momento giusto. Anche la tua passione si risveglia, persino se avevi pensato di poter fare a meno dell’amore. Prendi facilmente le decisioni importanti, anche perché il tuo talento si rivela a livello mentale, permettendoti di esprimere facilmente ciò che provi. A settembre, gli incontri ti regaleranno grandi emozioni, specialmente a partire dal 19, quando Venere entrerà nel tuo segno. Se una storia d’amore non sta funzionando, anche con le stelle a tuo favore, non andrà avanti. Avrai però il coraggio di dire “basta” e rimetterti in gioco. Se sei separato e vuoi fare nuovi incontri, o se vuoi riscattare la tua vita sentimentale dopo le difficoltà di inizio anno, ora torni a essere protagonista. Tra sabato 20 e domenica 21, in particolare, vivrai appuntamenti piacevoli ed emozioni intense. La fine del mese ti darà grande coraggio e accenderà il desiderio, rafforzando la tua sessualità.

Bilancia – Settembre porterà armonia in amore. Se il tuo rapporto di coppia ha superato le difficoltà di agosto, ora puoi guardare al futuro con più ottimismo e fare progetti concreti. Anche le storie d’amore nate per gioco si stanno rivelando più gratificanti. L’oroscopo di Paolo Fox raccomanda di stare alla larga dai conflitti, anche se potresti ritrovarti a discutere con un ex nel fine settimana. Questo è il momento di accettare le sfide del cambiamento, che richiedono energie e anche investimenti economici. Con il favore di Saturno, finalmente potrai riprendere un progetto che avevi messo da parte. Non c’è più spazio per i rinvii, e ora devi decidere cosa vuoi fare il prossimo anno. Potrebbe esserci una questione legale in sospeso, magari legata a vecchi soci o a un ex capo. Preparati a tirare fuori i soldi per risolvere questa situazione. E prima di lasciare il tuo lavoro, rifletti attentamente: la situazione potrebbe non migliorare altrove.

Scorpione – Potresti iniziare il mese con qualche incertezza. Se la tua relazione è solida e duratura, non devi preoccuparti troppo. Tuttavia, preparati a possibili momenti di tensione il 4, il 5 e l’11. Fai attenzione a non creare confusione, specialmente se ci sono incomprensioni o, peggio ancora, due relazioni in gioco. Se tu e il tuo partner state lavorando a un progetto comune, potresti incontrare qualche ostacolo temporaneo. Questo è dovuto al transito di Venere che, purtroppo, durerà fino al 19. La vera sfida non sarà mantenere la relazione, ma gestire problemi economici, soprattutto se hai una famiglia da sostenere. Se ci sono tensioni o provocazioni, cerca di non reagire e affronta i problemi dopo il 22. In quel periodo, l’ingresso di Marte nel tuo segno ti darà lucidità e una migliore capacità di comunicare. I nuovi incontri saranno favoriti dalla metà del mese. A novembre, Venere entrerà nel tuo segno, quindi le nuove storie d’amore potranno decollare entro due mesi.

Paolo Fox e l’oroscopo dell’amore per il mese di settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – L’amore torna nella tua vita. Venere, in una posizione favorevole fino al 18, ti rende particolarmente ricettivo ai sentimenti. Le nuove amicizie di settembre possono sbocciare in relazioni significative, e i legami nati ad agosto non si spezzeranno di colpo. Senti un forte impulso a seguire i tuoi desideri. La sensazione di fastidio che hai provato sta per svanire. Anche se hai attraversato periodi difficili all’inizio dell’anno, ora potrai trovare in un’amicizia una fonte di affetto e forse qualcosa di più. Potrebbe esserci una persona inaspettata all’orizzonte: diversa, lontana, o con un gran senso dell’umorismo. Se hai subito un tradimento, è possibile che chi ti ha ferito cerchi di tornare da te. L’oroscopo di Paolo Fox afferma che le giornate fortunate per le emozioni sono martedì 9, mercoledì 17 e giovedì 18. Solo le coppie con una storia lunga o con problemi passati potrebbero avvertire un po’ di tensione tra sabato 20 e domenica 21. La chiave per la tua felicità in amore è la sincerità. Metti da parte la gelosia e parla apertamente, perché nascondere i tuoi sentimenti ti impedirà di stare bene.

Capricorno – Sei riuscito a resistere alla recente tempesta amorosa, anche se non l’hai evitata del tutto. Da qualche mese, infatti, la tua relazione è un po’ turbolenta e caratterizzata da discussioni. Nonostante tutto, ora puoi superare gli ostacoli e ritrovare la serenità. Venere porterà maggiore tranquillità nella seconda parte del mese. Se il tuo amore è passionale o sei sposato da poco, potresti affrontare delle tensioni a causa di problemi economici o cambiamenti legati al lavoro del tuo partner. Anche se ami intensamente, potresti trovarti in disaccordo se dovete risolvere un problema pratico o una questione che riguarda i figli. Chiuderai solo le relazioni superficiali, con la soddisfazione di aver messo fine a qualcosa che ti stava solo facendo perdere tempo. Sei una persona drastica e, una volta che decidi di chiudere, non torni indietro, a meno che non ci sia un tornaconto o tu voglia vivere la relazione solo per il piacere fisico.

Acquario – Settembre sarà un mese un po’ complicato per te, specialmente in amore. Fino al 19, potrebbero nascere incomprensioni, quindi ti conviene essere cauto. Gli animi sono molto sensibili, quindi forse è meglio non affrontare discussioni importanti. Paolo Fox ti consiglia di mantenere la calma, soprattutto se hai a che fare con persone dei segni Scorpione e Toro. Questo è un anno di grandi cambiamenti. Se sei in coppia e ci sono state lunghe discussioni, potresti arrivare a una rottura definitiva. In questo periodo, chi è single sta meglio: puoi vivere relazioni senza troppi impegni e senza dover fare progetti per il futuro. Anche la famiglia richiederà la tua attenzione. Se hai dei figli, il loro rapporto con te potrebbe diventare più impegnativo. Cerca di essere più complice e di aiutarvi a vicenda. A partire dal 22, la situazione migliorerà grazie al Sole a tuo favore. Se hai qualche problema in sospeso, potresti affrontarlo con successo nel fine settimana del 27 e 28.

Pesci – Hai voglia di innamorarti? Questo è un periodo di buone prospettive per te. Potresti desiderare di vivere due relazioni allo stesso tempo, con una forte attrazione fisica e senza che ci siano gelosie. Se una storia non sta funzionando, affronta la situazione e parlane apertamente entro il 19, quando Venere è ancora dalla tua parte. Il mese di settembre è favorevole per le coppie che convivono o sono sposate. Se hai legami con ex o storie poco chiare, è giunto il momento di chiudere con il passato. Anche se sarai impegnato con il lavoro, cerca di trovare il tempo per la persona che ami. In particolare, la domenica 7, il lunedì 15, il martedì 16, e i giorni 24 e 25 sono perfetti per l’amore. Dopo il 19, Venere ti metterà alla prova e ti chiederà di essere chiaro e sincero. Se la tua storia è poco stabile, clandestina o problematica, preparati a un periodo di forte tensione emotiva tra sabato 27 e domenica 28. Non c’è più spazio per le menzogne!