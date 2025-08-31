Oroscopo di Paolo Fox per il mese di settembre su lavoro e soldi: rivoluzione in arrivo per il Toro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, si prospetta un settembre impegnativo per diversi segni zodiacali, con un focus particolare sulle questioni lavorative e finanziarie. I nativi dell’Ariete dovranno prestare attenzione alle finanze e affrontare un periodo frenetico, con la possibilità di rinegoziare contratti nonostante alcuni ritardi. I nati sotto il segno del Toro possono invece sperare in un mese positivo, ricco di opportunità di carriera e proposte da valutare, ma dovranno fare attenzione a non perdere la calma. I Gemelli sono chiamati a valutare attentamente nuovi contratti e collaborazioni, mostrando flessibilità di fronte ai cambiamenti e a scelte cruciali che richiederanno impegno.

Il mese di settembre dal punto di vista lavorativo e finanziario: da Ariete a Cancro

Ariete – L’oroscopo di Paolo Fox ti invita a fare attenzione alle tue finanze, potresti aver speso più del previsto. Se hai delle questioni legali in sospeso, non è il momento ideale per affrontarle, a meno che tu non sia disposto ad aspettare a lungo. Con un po’ di saggezza, puoi comunque ottenere ciò che desideri. Il lavoro è frenetico e potresti vivere momenti di forte tensione, specialmente tra il 22 e il 28. Ci sono stati dei ritardi negli accordi e alcune piccole preoccupazioni riguardano la casa o la conclusione di affari. Ora puoi rinegoziare contratti e chiedere apertamente miglioramenti. Evita intolleranza e aggressività verbale. Le prime tre settimane del mese sono perfette per sviluppare nuove idee. Anche se un accordo salta, potrai recuperare a fine anno.

Toro – Settembre è un mese che ti riempie di speranza, soprattutto per quanto riguarda il lavoro: una fase molto interessante inizierà dal 19. Dato che Saturno è in una posizione favorevole e Giove alimenta il tuo segno, ti verrà voglia di fare cose diverse rispetto a prima. La strada è spianata, perciò non aver paura dei cambiamenti. Solo nelle giornate del 24 e 25 potresti innervosirti, quindi fai attenzione a non perdere le staffe. Anche se sei un dipendente e non prevedi grandi stravolgimenti, potrai fare una richiesta e ottenere un vantaggio. I rapporti con i collaboratori saranno in crisi solo se avrai a che fare con persone di cui non ti fidi più, ma probabilmente hai già risolto questi problemi l’anno scorso. Questo mese, comunque, porta con sé delle proposte da valutare con cura, ed è il momento perfetto per firmare un accordo o un contratto. Se sei giovane, buttati su nuove opportunità, mentre se sei uno studente avrai successo. Dal 2 al 18, grazie a Mercurio, sarai avvantaggiato nelle decisioni lavorative, e potresti ricevere telefonate importanti.

Gemelli – L’oroscopo di Paolo Fox vi ricorda l’importanza di valutare attentamente i contratti di lavoro e le nuove collaborazioni. In questo periodo potresti trovarti di fronte a fusioni aziendali o cambiamenti significativi, che tu sia un dipendente o abbia un ruolo di leadership. La situazione richiede una grande flessibilità, dato che ogni cambiamento porta con sé delle difficoltà. Settembre valorizzerà le tue qualità e grazie al transito di Marte avrai una spinta in più. Se hai in mente di vendere o acquistare, verifica ogni dettaglio, perché questo è un momento di scelte cruciali dove non puoi permetterti errori. Se devi affermarti in un ambiente nuovo, il percorso sarà più semplice dopo il 18 settembre, quando Mercurio tornerà a essere favorevole. Ogni tua decisione avrà delle conseguenze, anche a livello finanziario, specialmente all’inizio. Raggiungerai il successo, ma richiederà sforzo, poiché potresti dover esplorare nuovi campi o, se sei un lavoratore dipendente, ricominciare da capo facendo cose diverse. Le giornate di fine mese saranno particolarmente intense, in particolare lunedì 22 e martedì 23.

Cancro – Nelle prime due settimane potresti incontrare qualche piccolo intoppo, a causa di un aspetto dissonante tra Marte e Giove. Non preoccuparti, non è niente di serio, forse una complicazione burocratica che si risolverà in fretta. Se la tua situazione ti sembra monotona o sta subendo dei rallentamenti, potresti dover inventare qualcosa di nuovo. Sarà difficile gestire la tensione nervosa, specialmente se inizi un nuovo lavoro o devi prendere decisioni su turni o accordi. Sii prudente con le questioni economiche dal 18 al 30 settembre: controlla bollette, multe o pagamenti in sospeso. In alcuni momenti, le spese familiari potrebbero sembrarti troppo pesanti. Fai attenzione tra il 21 e il 24. Ricorda, ci vuole solo un po’ di pazienza. Se sei giovane, potresti trovare opportunità di lavoro part-time, ma per ora nulla di stabile.

Paolo Fox e l’oroscopo di settembre 2025: da Leone a Scorpione

Leone – Con Venere nel tuo segno fino al 19, è il momento giusto per avviare un nuovo progetto. Il tuo fascino magnetico può aiutarti anche nel mondo professionale, rendendoti una figura a cui è difficile dire di no. Questa qualità è particolarmente vantaggiosa per chi lavora a contatto con le persone e cerca riconoscimenti. È chiaro che i benefici di questo periodo saranno proporzionali alla tua situazione attuale, al tuo ruolo e percorso professionale. Se i tuoi guadagni dipendono dalle provvigioni, dal 18 settembre Mercurio ti garantisce nuove occasioni e un miglioramento economico. In sintesi, è un’epoca di conferme in cui potresti finalmente chiudere un conflitto, ma solo se si tratta di qualcosa che non vale più la pena di affrontare. Mantieni viva la speranza e fidati delle tue intuizioni, saranno preziose in questo mese. Un nuovo piano che hai in mente si rivelerà un successo. La fortuna premia chi è attivo e sicuro di sé.

Vergine – Con Mercurio che transita nel tuo segno dal 2 al 18, puoi finalmente ripartire con slancio. Se nei primi mesi del 2025 hai sperimentato, ora sai perfettamente quale direzione prendere. Chi ha cambiato lavoro o ruolo a partire dallo scorso anno, troverà in questo periodo un grande successo e la conferma di aver fatto la scelta giusta. L’ansia lavorativa dell’estate 2024 è un lontanissimo ricordo, ora hai una visione più chiara. Se la tua professione è nel mondo dello spettacolo, a contatto con il pubblico o nel campo creativo, avrai un’occasione importante da cogliere. Per i più giovani, che stanno muovendo i primi passi nel mondo del lavoro, un buon esito è garantito se ti muovi con la giusta preparazione e fiducia. Quelle incertezze che ti avevano destabilizzato si risolvono, lasciando il posto a nuove sicurezze. Non dovrai più temere di aver commesso un errore. Se hai intenzione di avviare un nuovo progetto, la prima parte del mese ti darà una marcia in più. Questo periodo è promettente, ma la riuscita dipende sempre dalle tue iniziative. Fortunatamente, la tua natura intuitiva e il tuo talento per gli affari ti daranno un vantaggio notevole. Tieni d’occhio le date 11, 12, 15, 16 e 19, che potrebbero riservarti delle piacevoli sorprese.

Bilancia – L’oroscopo di Paolo Fox afferma che settembre sarà un mese tranquillo, una vera e propria tregua dopo due mesi piuttosto difficili. Ora puoi dedicarti a una profonda riflessione sul tuo futuro. Non è indispensabile affrontare una crisi lavorativa per rendersi conto che le cose non sono più come prima. Se sei in società o hai delle collaborazioni, potresti vedere dei cambiamenti più veloci del previsto. La tua motivazione verso alcuni progetti potrebbe essere calata, forse per stanchezza o perché ti mancano le giuste referenze. Ti farà piacere sapere, però, che a settembre le tue idee avranno una marcia in più. Dopo il 18, con Mercurio nel tuo segno, potresti ricevere una bella sorpresa. Se il tuo lavoro ti mette in contatto con le persone, non preoccuparti inutilmente del loro giudizio; avrai modo di verificare il tuo successo. Gli ultimi dieci giorni del mese sono ideali per un netto miglioramento. Anche se sei a casa da tempo, potresti avere una grande occasione, a seconda della tua età e della tua determinazione.

Scorpione – Settembre si apre con buoni propositi, grazie ai pianeti che ti sono favorevoli. Sul lavoro senti ancora un po’ di tensione, ma solo perché devi seguire con attenzione un progetto importante. Le tue idee saranno molto brillanti, specialmente tra il 2 e il 18. Annota quelle che ti verranno il 3, il 7 e l’8! Il 2025 si concluderà a tuo favore, e se sei una persona intraprendente o un artista, non aver paura di investire in nuovi settori. Se hai affrontato di recente un cambiamento o chiesto un trasferimento, ora ti senti più tranquillo. Attenzione però alle spese, è meglio essere prudenti. La fine del mese andrà molto meglio, soprattutto il 24, quando la Luna sarà nel tuo segno. Fidati delle tue intuizioni: potrebbero portarti a fare un acquisto importante, come una casa, un ufficio o una ristrutturazione. Se hai fatto una richiesta, aspettati novità entro dicembre.

Previsioni lavorative e finanziarie del mese di settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – A differenza dei primi mesi dell’anno, dove tutto sembrava faticoso, settembre ti trova pronto all’azione. L’opposizione di Urano ti sta spingendo verso il cambiamento, e dato che sei un amante delle novità, non avrai difficoltà ad accogliere queste trasformazioni. È il momento giusto per lanciare nuovi progetti o dare una svolta a impegni passati. L’oroscopo di Paolo Fox ti invita a fare attenzione alle questioni finanziarie: le spese potrebbero essere più alte del solito tra il 2 e il 18. Dopo la metà del mese, sentirai una grande carica di energia. Se devi affrontare un colloquio, andrà alla grande. Le giornate del 17, 18 e 26 sono ottime per programmare qualcosa di importante. Se sei uno studente, questo periodo è particolarmente produttivo per recuperare esami o rimetterti in pari. Ti sarà facile avviare nuove collaborazioni e la tua vena creativa non ti abbandonerà. Dopo il lungo periodo in cui Giove è stato in opposizione, puoi finalmente aspettarti di ottenere di più. Se in passato hai dovuto mettere da parte alcune situazioni, ora hai la forza e la determinazione per affrontare tutto ciò che è rimasto in sospeso.

Capricorno – Il tuo istinto ti spinge a crescere professionalmente e a raggiungere vette sempre più alte. Accettare incarichi importanti porta grandi soddisfazioni, ma anche preoccupazioni e una certa ansia da prestazione. Negli ultimi mesi tutto ha iniziato a cambiare. Settembre ti permetterà di analizzare ogni cosa con maggiore lucidità, perché Saturno, dopo averti messo alla prova ad agosto, è tornato in una posizione neutra, offrendoti una visione più chiara della tua situazione. Se lavori da anni nella stessa azienda, potresti voler porre un ultimatum: o ti danno un incarico di maggiore responsabilità, riconoscendo il tuo valore, o te ne andrai per cercare opportunità migliori. I giovani, stanchi di praticantati mal pagati, desiderano finalmente delle soddisfazioni concrete. Per ora, le vertenze o le cause legali aperte non ti daranno i risultati sperati. È comprensibile sentirsi male quando si dà fiducia a persone che non lo meritano o quando non si riceve la giusta riconoscenza, ma non lasciare che questi pensieri negativi ti abbattano. La soluzione è semplice: allontanati da chi ti circonda con invidia. Non vedere la fine di un progetto o la chiusura di un’azienda come una sconfitta, ma come una trasformazione che ti aprirà a nuove e inaspettate opportunità.

Acquario – L’influsso di Urano, il tuo pianeta, ti regala una forte spinta creativa e un nuovo senso di intraprendenza. Allo stesso tempo, ti fa sentire intollerante verso tutto ciò che è ripetitivo e noioso. La voglia di novità e di sperimentare è così forte che non puoi più rimanere passivo. Se vuoi cambiare lavoro, ma non hai ancora agito, potresti sentirti molto irritato, soprattutto se la paura sta bloccando le tue ambizioni. Sfrutta l’energia di Marte, che ti favorisce fino al 22, per ottenere una certezza per la fine di quest’anno e il 2026. C’è una certa irascibilità nell’aria per te, difficile da gestire, specialmente intorno ai giorni 17 e 18. Per te, remare controcorrente è normale, ma devi avere un obiettivo chiaro, altrimenti potresti perdere buone opportunità e denaro. Evita discussioni se la tensione diventa troppo alta. Le finanze sono motivo di preoccupazione, con spese per la casa o per i figli. Valuta di iniziare una nuova attività che unisca la tua creatività e il tuo ingegno; potrebbe essere il momento di svolta.

Pesci – L’oroscopo di Paolo Fox afferma che puoi tranquillamente dare il via ai tuoi nuovi progetti, ma tieni d’occhio le spese. L’opposizione di Mercurio e Sole suggerisce che potrebbero esserci delle tensioni con soci e colleghi, specialmente quando si analizzano i bilanci. Presta attenzione anche alle uscite di denaro legate alla casa, che potrebbero riguardare acquisti, riparazioni o persino la firma di un mutuo. La metà del mese potrebbe presentare qualche difficoltà, ma non temere. Giove e Saturno sono in una posizione favorevole e ti aiuteranno a superare le sfide. Troverai un accordo anche nelle discussioni più difficili. Non mancheranno le occasioni per fare carriera, trovare nuovi lavori o consolidare quelli attuali. Buone offerte arriveranno entro la fine dell’anno, magari sotto forma di una promozione o nuovi incarichi. Abbi cura di valutare ogni iniziativa con attenzione. Persino se un programma chiude porterà una nuova opportunità. Le giornate più nervose saranno quelle dell’1, 8 e 20 settembre.