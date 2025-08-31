Oroscopo di Paolo Fox per il mese di settembre sul benessere: il Leone si risveglia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, a settembre i nativi del Leone si riprenderanno dopo un periodo difficile, recuperando energie grazie a Venere e Marte. I nati sotto il segno della Vergine si sentono liberi e avranno una forza incredibile, tuttavia, con il ritorno di Saturno, potrebbero riaffiorare vecchi problemi di salute. Infine, i Pesci dovranno fare attenzione a litigi e stress a metà del mese, ma l’ultima settimana li vedrà recuperare energia e risolvere i problemi grazie a Marte.

Il mese di settembre secondo l’oroscopo di Paolo Fox: da Ariete a Cancro

Ariete – Inizia a prenderti una pausa. Hai affrontato il 2025 senza un attimo di respiro e ora, con Marte e Giove in posizione critica, è facile che la tensione si faccia sentire. Fai attenzione a ciò che dici, perché il nervosismo può spingerti a dire cose che in realtà non pensi. Prenditi cura del tuo corpo, è fondamentale. Essendo il tuo segno opposto alla Bilancia, un’adeguata idratazione è importante, quindi bevi di più. Ricorda però che l’astrologia offre solo indicazioni generali e non può sostituire il parere di un medico.

Toro – Il mese di settembre si apre in modo positivo e ti dà la spinta per ritrovare la tua forma fisica. Anche se hai molti impegni e responsabilità, non ti mancano le energie. Stai attento dal 22 in poi, quando Marte si mette in opposizione. In questo periodo, dal 22 al 30, evita di correre rischi o compiere azioni avventate. In particolare, le giornate del 24 e 25 potrebbero essere più faticose e piene di tensione.

Gemelli – L’oroscopo di Paolo Fox suggerisce cautela fino al 18, per via di un aspetto agitato tra Sole e Mercurio. I momenti di maggiore tensione sono previsti per i fine settimana del 6 e 7 e del 13 e 14. Evita di agire impulsivamente per non farti distrarre. Se l’agitazione persiste, potrebbe essere utile un consulto medico. Dopo il 18, organizzare visite con specialisti sarà più facile, e dal 22 in poi, ogni cosa diventerà più semplice da pianificare e gestire.

Cancro – In un periodo così frenetico, dovresti concentrarti sul tuo benessere. Continua pure a portare avanti i tuoi progetti, ma senza esagerare. Settembre potrebbe portare qualche scontro al lavoro oppure un senso di noia e stanchezza. Il periodo più impegnativo è quello tra il 21 e il 30 del mese. La tensione nervosa è alta e dovrai prestare attenzione a distrazioni e sviste. Questo forse perché hai la testa tra le nuvole, a causa di preoccupazioni legate alla famiglia e alle finanze.

Previsioni astrologiche per il mese di settembre: da Leone a Scorpione

Leone – A settembre ti riprenderai alla grande. I momenti di difficoltà e stanchezza dei primi mesi del 2025 sono ormai un lontano ricordo. Stai per voltare pagina, e grazie all’influenza positiva di Venere e Marte, la tua forma fisica tornerà a splendere. Dal 22 al 30 del mese, un incontro con un esperto potrebbe aiutarti a risolvere un problema.

Vergine – In questo periodo ti senti finalmente libero di guardare al futuro senza timore e le emozioni sono molto intense. A settembre avrai una forza incredibile, in particolare l’11, quando Sole, Luna, Mercurio e Giove saranno a tuo favore. Con il ritorno di Saturno, invece, potresti notare il riaffiorare di vecchi problemi di salute. Affidati a un medico per affrontarli al meglio.

Bilancia – A livello fisico e mentale, settembre sarà un mese migliore rispetto ai due precedenti. Tuttavia, l’opposizione tra Giove e Marte potrebbe causarti un po’ di stress, specialmente tra il 15 e il 21 del mese. Potresti sentirti frustrato quando non riesci ad avere il pieno controllo delle tue energie. Se senti che questo malessere è più psicologico che fisico, cerca di ritrovare la tua calma interiore. Non esitare a chiedere aiuto a qualcuno di competente se ne hai bisogno.

Scorpione – Le prime due settimane di settembre portano con sé qualche incertezza o piccolo conflitto. Non lasciare che i pensieri negativi prendano il sopravvento. L’oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di posticipare le decisioni più importanti alla fine del mese, quando avrai una visione più chiara. La seconda parte di settembre sarà decisamente più favorevole per te.

Astrologia dedicata al mese di settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Stai recuperando energia e hai una grande vitalità. Chi di voi ha avuto problemi tra gennaio e maggio, ora si sente decisamente meglio. Anche se avrai giornate più stancanti, come l’8 e il 13 del mese, non ti sentirai sopraffatto. Fai attenzione alla distrazione, che potrebbe colpire se hai troppe cose da fare. Tra il 27 e il 28, la Luna nel tuo segno ti darà una grande spinta.

Capricorno – Le prime tre settimane del mese ti offrono l’opportunità di confrontarti con medici e specialisti. Fai attenzione alla stanchezza, che si farà sentire in particolare nelle giornate del 9, 10, 15, 16, 22 e 23. In quei giorni, la prudenza sarà la tua migliore alleata.

Acquario – Questo mese la stanchezza potrebbe renderti un po’ intollerante. Urano ti spinge a liberarti di ciò che senti inutile o ripetitivo. Hai una grande energia, ma fai attenzione alle persone che ti circondano, perché potrebbero infastidirti. Non tolleri i limiti, quindi sii prudente, soprattutto intorno all’11 e al 18 del mese. Alla fine di agosto ritroverai il tuo equilibrio.

Pesci – La tua natura apprensiva potrebbe renderti più vulnerabile in certi periodi. Sabato 13 e domenica 14, è saggio stare alla larga dai litigi, mentre il 20 e il 21 del mese potresti sentirti particolarmente stressato. Non temere, però, perché l’ultima settimana ti riserva una sorpresa: Marte ti darà una mano per recuperare le energie e risolvere ogni problema.