Oroscopo di Paolo Fox di domani 11 agosto: Cancro, è tempo di fare chiarezza

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox dell’11 agosto, i nativi del Cancro dovranno chiarire una questione lavorativa. I nati sotto il segno della Vergine dovrebbero chiudere i conti con il passato. Infine, i Pesci si trovano in un periodo di trasformazioni positive.

Oroscopo di lunedì 11 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – Con Marte in opposizione, il tuo umore potrebbe non essere dei migliori e potresti sentirti agitato. Cerca di mantenere la calma, specialmente in amore, dove la prudenza è d’obbligo.

Toro – Stai finalmente emergendo da una situazione complicata. Fai attenzione però, perché in questo periodo è molto importante non commettere errori di valutazione con i soldi.

Gemelli – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, faresti bene a stare alla larga da conflitti e tensioni. Domani le cose saranno più chiare e ti aspetta una giornata molto più positiva.

Cancro – Tra oggi e domani, dovrai necessariamente chiarire un aspetto importante del tuo lavoro. Non temere, perché si apriranno per te nuove e interessanti strade professionali.

Paolo Fox e l’oroscopo dell’11 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – Questa è una giornata promettente per i sentimenti. L’incredibile transito di Mercurio influenza il tuo segno, portandoti nuove amicizie ed emozioni sincere.

Vergine – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, dovresti mettere la parola fine a certe situazioni del passato. Che si tratti di questioni economiche o di vecchi rancori con una persona cara, è tempo di chiudere quel capitolo e guardare avanti.

Bilancia – Cerca di non affaticarti troppo. Fai attenzione a non strafare, specialmente se stai cercando di recuperare il tempo perduto. Abbi pazienza, perché le cose accadranno al momento giusto.

Scorpione – Le cose stanno per cambiare in meglio! Anche se avvertite un po’ di stanchezza, preparati a ricevere una bella notizia che potrebbe arrivare da un momento all’altro.

Previsioni astrologiche per la giornata di lunedì 11 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – È una giornata in cui non devi cedere alle provocazioni. Impara a lasciare andare e a non farti coinvolgere in situazioni spiacevoli.

Capricorno – Organizza bene la tua giornata e di evitate qualsiasi tipo di discussione in amore. Dedica del tempo anche alla cura del tuo aspetto.

Acquario – È un periodo di recupero, tuttavia, con Mercurio in opposizione, potrebbero esserci dubbi sul lavoro e questioni di soldi. Preparati a qualche intoppo burocratico.

Pesci – Questa è una giornata da non sottovalutare. La Luna è nel tuo segno e questo ti spinge verso un periodo di trasformazioni. Non temere il nuovo, perché le stelle affermano che i nuovi cambiamenti saranno positivi e ti porteranno grandi benefici.