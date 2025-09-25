Oroscopo di Paolo Fox del 26 settembre: il Cancro risorge

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 26 settembre, i nativi del Cancro stanno attraversando una fase di netto recupero, superando la confusione iniziale della settimana e ritrovando lucidità ed energia. I nati sotto il segno della Vergine devono fare attenzione a non sfogare la tensione accumulata sul partner, gestendo la stanchezza in modo più saggio. Infine, i Pesci sentono il bisogno di isolarsi, ma la giornata si rivela troppo impegnativa.

Oroscopo di venerdì 26 settembre: da Ariete a Cancro

Ariete – In questo periodo che promette scintille, avverti il forte desiderio di uscire e incontrare persone piacevoli. Datti da fare e cogli al volo le opportunità sociali.

Toro – Nonostante la Luna sia ancora opposta, creando qualche complicazione, le previsioni astrologiche di Paolo Fox ti dicono di resistere: il tuo punto di vista cambierà totalmente domani, offrendoti una visione più chiara.

Gemelli – Se ti senti insoddisfatto di una relazione o hai il sospetto che la persona che hai accanto non sia perfetta per te, devi trovare il coraggio di dire la verità senza mezzi termini.

Cancro – C’è un recupero netto in atto per te. Quel leggero momento di confusione o debolezza che hai attraversato all’inizio della settimana è già alle spalle. Adesso le idee sono più lucide e la tua energia ritorna a fluire con chiarezza.

Paolo Fox e l’oroscopo del 26 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Attenzione a non agitare troppo le acque oggi, stai alla larga dai conflitti inutili. Il meglio deve arrivare: tra sabato e domenica ritroverai una splendida capacità di agire e di farti valere.

Vergine – La tensione accumulata in questi mesi ti sta mettendo alla prova. Non permettere che questa spossatezza rovini i tuoi rapporti: stai attento a non scaricarla sul partner. Devi gestire la fatica in modo più saggio.

Bilancia – Sei tra i segni che possono ottenere qualcosa in più questo fine settimana. Specialmente tra sabato e domenica, l’oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di dedicarti a qualcosa che ti diverta e ti ricarichi.

Scorpione – Marte non ti lascia tregua: senti una forte agitazione, ma è un’energia che puoi incanalare per risolvere finalmente ogni questione in sospeso o complicazione che ti assilla.

Previsioni astrologiche per la giornata di venerdì 26 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – È forte la tua voglia di cambiare aria! Senti il bisogno impellente di spazzare via la routine e ricominciare con nuove energie. Questo è il momento giusto per rimetterti in gioco e puntare a nuovi orizzonti.

Capricorno – Questo è il momento giusto per affrontare le questioni di cuore. Se hai dei dubbi in amore, parlane apertamente: vedrai che con l’aiuto di uno Scorpione o un Pesci tutto sarà più semplice e chiaro.

Acquario – Non farti prendere dalla fretta questo venerdì: sei un po’ sotto pressione, ma l’oroscopo di Paolo Fox dice che le giornate di sabato e domenica saranno decisamente migliori.

Pesci – Sebbene tu senta un forte bisogno di isolamento e tranquillità, la giornata odierna si rivelerà troppo fitta di impegni per permetterti di stare in disparte. Metti da parte, per ora, la tua voglia di solitudine: i doveri ti chiamano all’azione.