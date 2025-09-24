Oroscopo di Paolo Fox del 25 settembre: i Pesci nuotano verso la felicità

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 25 settembre, i Pesci vivranno un periodo fortunato in amore e potrebbero ricevere presto una buona notizia. I nati sotto il segno dell’Ariete cercheranno un confronto e gli incontri saranno propizi. Infine, i nativi del Toro sono stanchi di aspettare e reagiranno prontamente se infastiditi.

Oroscopo di giovedì 25 settembre: da Ariete a Cancro

Ariete – Tra oggi e domani, il desiderio di un confronto potrebbe spingerti a cercare un chiarimento, rendendo gli incontri particolarmente propizi.

Toro – Sei stanco di aspettare le decisioni degli altri, quindi oggi, se qualcuno ti fa arrabbiare, sei pronto a rispondere per le rime.

Gemelli – Le scelte d’amore che hai fatto di recente non sono in discussione. Tuttavia, l’oroscopo di Paolo Fox segnala che le responsabilità stanno aumentando e, di conseguenza, tutto ti pesa di più.

Cancro – La Luna è a tuo favore: non sprecare questo momento propizio e cogli l’attimo per avere un’illuminazione. È il momento giusto, secondo le previsioni di Paolo Fox.

Paolo Fox e l’oroscopo del 25 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – A volte tendi a rispondere alle sfide con troppa foga. Cerca di non farti travolgere, impara a ignorare ciò che non merita la tua attenzione.

Vergine – L’estate è stata turbolenta, ma le previsioni astrologiche di Paolo Fox dicono che l’autunno ti regalerà una sensazione di benessere. La presenza di Venere nel tuo segno rafforza i sentimenti, quindi aspettati un periodo positivo per le relazioni.

Bilancia – Ti stai risvegliando all’amore, e il tuo interesse per qualcuno è già evidente. Ma l’oroscopo di Paolo Fox ti mette in guardia: valuta con attenzione le questioni finanziarie e i contratti.

Scorpione – Stai per vivere una grande soddisfazione, una che hai atteso a lungo. Può riguardare la realizzazione di un tuo desiderio o un traguardo importante sia in amore che nel lavoro.

Previsioni astrologiche per la giornata di giovedì 25 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se il lavoro ti è sembrato fermo a inizio settembre, tieni gli occhi aperti, perché entro la fine del mese arriveranno delle novità inaspettate.

Capricorno – L’oroscopo di Paolo Fox ti annuncia che ritroverai la serenità perduta e proprio questo nuovo stato d’animo ti aiuterà a superare ogni scoglio sentimentale.

Acquario – In questi giorni ti senti così sopraffatto che vorresti mandare tutto all’aria. Le provocazioni ti pesano e, di notte, la mente non si spegne, rendendo difficile prendere sonno.

Pesci – Si prevede un periodo fortunato in amore, con tante opportunità che si profilano all’orizzonte. È possibile che tu riceva presto una buona notizia che ti riempirà il cuore di gioia.