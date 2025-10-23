Oroscopo di Paolo Fox del 24 ottobre: svolta celeste per l’Ariete

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oroscopo di venerdì 24 ottobre: da Ariete a Cancro

Ariete – La Luna splende nella tua vita. Sebbene l’amore possa essere sembrato distante, il tuo cuore e le tue relazioni avranno una splendida ripresa: da novembre avrai tutte le occasioni per recuperare.

Toro – In questo periodo non sei al top, ma non temere: il recupero è vicino. Le fatiche degli ultimi due giorni si dissolveranno presto, lasciando spazio a un chiaro miglioramento.

Gemelli – La Luna in opposizione rende il tuo risveglio nervoso: fin dal mattino potresti sentire un po’ di distrazione o tensione. Preparati a vivere una serata decisamente sottotono.

Cancro – Attenzione ai cambi di rotta improvvisi! L’oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che con Giove nel segno è normale. Non temere le svolte: segui il tuo istinto e farai centro.

Paolo Fox e l’oroscopo del 24 ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – Le previsioni astrologiche di Paolo Fox ti vedono trionfante. Quel piccolo momento di smarrimento degli scorsi giorni è superato: da oggi, infatti, torni ad avere una carica positiva che ti farà bruciare le tappe!

Vergine – Finalmente avverti meno stress nelle relazioni: sfrutta questa ritrovata armonia! Nonostante ciò, il lavoro ti pone davanti un bivio o una difficoltà che sei chiamato a risolvere. Occupati anche di una necessaria ricognizione delle tue risorse economiche.

Bilancia – Questo periodo ti invita caldamente a usare tatto e cautela. È fondamentale evitare ogni tipo di discussione. La buona notizia è che, in amore, non avrai rivali: trionferai senza riserve.

Scorpione – È il momento di spegnere il rumore esterno e fare spazio a quella voce interiore. Non ignorare il tenero suggerimento che il tuo cuore ti sussurra: c’è bisogno di profonda comprensione, soprattutto per te stesso.

Previsioni astrologiche per la giornata di venerdì 24 ottobre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – L’energia lunare nel tuo segno ti rende incontenibile. Non riuscirai a trattenere nulla e dirai apertamente ciò che pensi. Approfitta di questa schiettezza, potrebbe rivelarsi molto positiva.

Capricorno – Se senti il bisogno di aprirti emotivamente alla persona che ti è accanto, le stelle ti offrono un supporto eccezionale: sfrutta questo momento per esprimere ciò che provi.

Acquario – È un ottimo momento per ricaricare le batterie. Sei reduce da due giornate molto faticose, concediti senza esitazione quell’attimo di pace che meriti.

Pesci – Preparati a fare conoscenze stimolanti che ti daranno un valore spirituale e morale. Tieni gli occhi aperti, perché un invito improvviso potrebbe bussare alla tua porta.