Oroscopo di Paolo Fox per il weekend 25 e 26 ottobre: periodo infuocato per Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del weekend 25 e 26 ottobre, i nativi del Sagittario vivranno un weekend di grande passione e idee. I nati sotto il segno dell’Acquario attraverseranno una fase di rinnovamento, e dovranno gestire l’agitazione data da Marte opposto. Infine, i Pesci sentiranno un po’ di incertezza e debolezza per un malanno stagionale, ma recupereranno energie verso il pomeriggio e la sera.

Il weekend 25 e 26 ottobre secondo Paolo Fox: da Ariete a Cancro

Ariete – L’amore riaffiora con una sensualità travolgente questo weekend. Sfrutta questa Luna amica: nulla ti potrà fermare. La mattinata di domenica sarà ricca di spunti, ma cerca di non esagerare la sera, o sentirai il peso dello stress accumulato. Non fare le ore piccole!

Toro – Il tuo weekend richiede prudenza. Avverti una forte pressione sul lavoro e faresti bene a diffidare di chi ti si avvicina con troppa facilità; non tutti sono sinceri. Ti senti confuso e la spossatezza ti frena. È saggio dedicare il sabato al relax assoluto. L’amore ti chiama a un impegno: non rimandare, è ora di affrontare e risolvere ciò che non va per far tornare a splendere la tua serenità.

Gemelli – Stando all’oroscopo di Paolo Fox, il tuo weekend potrebbe non partire nel migliore dei modi, con qualche intoppo da gestire. Rivedi i tuoi appuntamenti ed evitare qualsiasi ritardo. L’opposizione lunare prosegue, alimentando i dubbi che ti porti da ieri su una persona: non riesci proprio a capire che intenzioni abbia.

Cancro – Questo fine settimana ti invita a riflettere sui sentimenti. Stai attento alle tue relazioni affettive: forse credi che i tuoi sforzi non vengano riconosciuti o che manchi comprensione. Hai bisogno di pace interiore. Se sei in coppia, è un ottimo momento per concretizzare importanti intenzioni a due.

Oroscopo dell’ultimo weekend di ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – Questo weekend si preannuncia propizio per incontri significativi. Se sei alla ricerca di nuove opportunità professionali, sappi che potresti trovarle al di fuori del tuo ambiente abituale. Ottime notizie economiche all’orizzonte, le tue ispirazioni saranno vincenti. Dopo mercoledì riceverai un bel messaggio positivo. Le stelle favoriscono le tue iniziative, ma tieni a mente che la competizione resta alta.

Vergine – Con Mercurio favorevole e Marte in prima linea, un’importante novità professionale bussa alla tua porta. È il momento ideale per convertire una passione in una potenziale fonte di guadagno. Nonostante una leggera inquietudine possa farsi sentire, è molto importante gestirla bene: questo fine settimana, pur partendo con qualche incertezza, promette di concludersi in modo decisamente più brillante.

Bilancia – È il momento di dare un freno alle spese! Potresti incontrare qualche ostacolo nel reperire il denaro che ti serve per realizzare un’iniziativa. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox suggeriscono di non fare tutto da solo: un consiglio sincero è proprio ciò di cui hai bisogno. Venere ti sorride, e questo weekend è ideale per parlare chiaro in amore e liberarti di un peso che senti sul cuore.

Scorpione – Le previsioni astrologiche di Paolo Fox annunciano un weekend di forte carica emotiva e rigenerazione interiore. Sul fronte professionale, senti il peso di impegni importanti. Ricorda che, se vuoi fare colpo su qualcuno, sarai irresistibile nelle ore notturne. Dunque, approfitta di queste ore per farti valere.

Previsioni astrologiche per il fine settimana 25-26 ottobre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Preparati a vivere un weekend infuocato! Con la Luna che ti illumina, la passione non mancherà, e potresti veder spuntare un’idea notevole. Che si tratti di un affetto ritrovato o di una novità travolgente, l’amore si annuncia travolgente. Tieni gli occhi aperti, perché da mercoledì Mercurio favorirà sia gli incontri che la risoluzione di ogni dubbio.

Capricorno – In questo periodo potresti sentire l’amore un po’ distante a causa dei tuoi impegni professionali. Se il tuo cuore batte per qualcuno, dovrai essere forte e superare un attrito causato da un familiare. Ricorda che alcune tensioni si scioglieranno solo con l’arrivo di novembre.

Acquario – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ti trovi in una fase di profondo rinnovamento. Sappi che una persona affascinante ti sta cercando. Preparati, perché ti sarà impossibile resistere a una forte tentazione che renderà questo weekend decisamente trasgressivo. Marte è in opposizione, il che può giustificare il tuo senso di perenne agitazione, tuttavia, è fondamentale che tu gestisca questo nervosismo con la calma e i rimedi naturali che più ti si addicono.

Pesci – Un po’ di incertezza è nell’aria in questo weekend, non temere. Forse un piccolo malanno stagionale ti sta rallentando. Avvertirai una certa debolezza nelle prime ore del mattino, ma la tua energia tornerà gradualmente. I momenti migliori di questo fine settimana speciale saranno il pomeriggio e la sera, quando potrai finalmente recuperare.