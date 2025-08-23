Oroscopo di Paolo Fox del 24 agosto: Venere infiamma il Leone

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 24 agosto, i nati sotto il segno del Leone sono pronti per un rilancio, specialmente in amore. Per i nativi della Vergine, una novità inattesa è in arrivo e la confusione sta svanendo. I Pesci, invece, per realizzare i loro progetti futuri, devono circondarsi delle persone giuste.

Oroscopo di domenica 24 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – Il tuo lavoro potrebbe riservarti qualche insidia. Non restare con le mani in mano, ma affronta la questione di petto. La giornata di lunedì sarà l’ideale per organizzare un chiarimento.

Toro – Se in passato hai fatto le scelte giuste, ora le stelle ti danno la possibilità di ottenere qualcosa in più, specialmente sul fronte economico. In amore, invece, non avere fretta: potresti sentirti un po’ confuso e indeciso.

Gemelli – L’oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce di agire con cautela e intelligenza sul lavoro. Una trattativa importante può finalmente giungere a conclusione, ma presta particolare attenzione agli incontri, perché uno in particolare potrebbe essere decisivo.

Cancro – Questo è uno dei periodi più ricchi e significativi che tu abbia mai attraversato. Le stelle ti sorridono e favoriscono le unioni: che sia una convivenza, un matrimonio o un nuovo incontro, preparati a vivere emozioni forti.

Paolo Fox e l’oroscopo del 24 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – Con Venere che sta per entrare nel tuo segno, preparati a vivere un rilancio, specialmente in amore. Da lunedì potresti sentire una ventata di novità.

Vergine – Sei sulla buona strada: una novità inaspettata è all’orizzonte e la confusione che ti ha accompagnato recentemente sta svanendo.

Bilancia – È il momento di scaricare lo stress accumulato. Approfitta di questa energia per coltivare un nuovo interesse. La Luna, in aspetto favorevole, rende il fine settimana perfetto per fare qualcosa che ti stimola e ti fa stare bene.

Scorpione – L’oroscopo di Paolo Fox suggerisce di dare il massimo slancio ai nuovi progetti, perché saranno fondamentali per il tuo futuro.

Previsioni astrologiche per la giornata di domenica 24 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Periodo molto favorevole per gli incontri. Grazie all’influenza di Venere, l’amore ti riserverà delle belle sorprese entro la fine del mese.

Capricorno – Avrai finalmente le occasioni giuste per investire in nuovi progetti. Inoltre, l’amore si rasserena, portando calma e serenità nella tua vita.

Acquario – Potresti sentirti un po’ confuso in amore. Ti aspetta una giornata piena di piccole incertezze che ti spingeranno a riflettere su ciò che provi.

Pesci – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, per realizzare i tuoi grandi progetti futuri, devi circondarti delle persone giuste. L’energia di Giove, in particolare, ti assisterà per trasformare in realtà le tue intuizioni più ambiziose.