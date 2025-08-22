L’oroscopo di Paolo Fox del weekend 23 e 24 agosto: Gemelli al top

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del weekend 23 e 24 agosto, i Gemelli avranno un weekend eccellente, soprattutto in amore e per il successo professionale. I nativi del Cancro avranno l’opportunità di prendere decisioni importanti, in particolare riguardo alla casa o alla vita di coppia. Infine, i Pesci si troveranno davanti a un bivio, ma saranno favoriti nel trovare alleanze per progetti futuri.

Il weekend 23 e 24 agosto secondo Paolo Fox: da Ariete a Cancro

Ariete – in amore, le incertezze di questi giorni sono destinate a svanire. A partire da lunedì, molte situazioni si sbloccheranno, portando chiarezza e nuove prospettive. Sul lavoro, però, fai attenzione ai piccoli problemi che potrebbero sorgere e cerca di organizzare un appuntamento importante per l’inizio della prossima settimana.

Toro – Questo weekend ti invita a rallentare e a goderti un po’ di tranquillità. Come rivelano le previsioni astrologiche di Paolo Fox, non è escluso che tu abbia qualche incertezza sul lavoro, ma ricorda che questo è un periodo di grande forza. Se in passato hai fatto le scelte giuste, ora potrai raccogliere i frutti dei tuoi sforzi. In amore, invece, potresti sentirti un po’ indeciso.

Gemelli – Un weekend eccellente, perfetto per recuperare un po’ di terreno in amore. Se hai un’attività in proprio, i successi sono a portata di mano. Nel lavoro armati di pazienza e usa l’astuzia per chiudere quell’affare che hai in sospeso. Non farti sfuggire un incontro.

Cancro – Questo weekend ti offre l’opportunità di prendere decisioni importanti. L’oroscopo di Paolo Fox afferma che è un periodo propizio per chi sta pensando alla casa o a un progetto di coppia. Si prospetta uno dei momenti più intensi della tua vita: convivenze, matrimoni e nuovi incontri sono favoriti.

Oroscopo del quarto weekend di agosto: da Leone a Scorpione

Leone – Grazie a Mercurio nel segno, non ti mancano di certo le buone idee, e il pomeriggio di sabato sarà decisamente migliore. Con Venere che sta per entrare nel tuo segno, a partire da lunedì potrai dare il via a una fase di rilancio anche in amore.

Vergine – Tutto sta tornando al suo posto. Questo weekend ti offre la chance di metterti in gioco con un’idea o un progetto tutto nuovo. Una svolta inattesa potrebbe bussare alla tua porta, portando via la confusione che ti ha accompagnato fino a poco fa.

Bilancia – Un imprevisto potrebbe mandarti fuori strada, ma non temere. La Luna ti regalerà emozioni speciali e sarà al tuo fianco questo weekend. Cerca di allontanare le tensioni e buttati in una nuova passione.

Scorpione – In amore, evita i gesti avventati, qualcuno potrebbe farti perdere la pazienza. C’è grande energia, invece, per i nuovi progetti e tutte le iniziative che possono portare a un cambiamento. Sfrutta questo momento per gettare le basi del tuo futuro.

Previsioni astrologiche per il fine settimana 23-24 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – I tuoi progetti e programmi futuri sono protetti dalle stelle, e anche gli incontri portano fortuna. L’eccellente posizione di Venere ti garantisce che l’amore ti darà risposte e soddisfazioni entro la fine del mese.

Capricorno – Questo weekend sarà pieno di incontri e nuove amicizie, che ti regaleranno una bella energia positiva. Ci vuole cautela invece nel lavoro e nelle questioni burocratiche. Avrai le occasioni perfette per investire in nuovi progetti, e anche i sentimenti ritroveranno l’armonia.

Acquario – Il tuo weekend sarà caratterizzato da problemi e momenti di indecisione. È un momento cruciale per l’amore, perché potresti sentirti spinto a rimettere in discussione un sentimento importante. Ci sono piccole incertezze che stanno venire a galla.

Pesci – L’oroscopo di Paolo Fox dice che questo è un weekend particolare, in cui ti sentirai diviso tra diverse direzioni. Potrai comunque muoverti su più fronti, una condizione che ti permette di trovare le giuste alleanze per progetti futuri. Domenica, le stelle saranno dalla tua parte e, con l’aiuto di Giove, potrai sviluppare delle grandi idee.