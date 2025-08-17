Spettacolo Italia

Oroscopo di Paolo Fox del 18 agosto: Ariete, cambio di rotta

Previsioni astrologiche di Paolo Fox per la giornata di lunedì 18 agosto

Concetta Chirico17 Agosto 2025
Paolo Fox oroscopo del 18 agosto
Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 18 agosto, i nativi dell’Ariete hanno in programma novità importanti prima della fine del mese e si stanno riprendendo sentimentalmente. I nati sotto il segno del Toro, invece, dovrebbero approfittare di questo periodo per dare una svolta alla loro carriera, perché riceveranno delle proposte interessanti. Infine, i Gemelli si sentono stanchi e distratti a causa dei troppi impegni.

Oroscopo di lunedì 18 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – C’è già qualcosa di importante in cantiere e grandi novità sono previste prima della fine del mese. Per quanto riguarda il cuore, un bel recupero sentimentale è in arrivo da lunedì 25 agosto.

Toro – È il momento di dare una svolta alla tua carriera. Se devi apportare dei cambiamenti, fallo ora, perché le proposte che riceverai saranno davvero interessanti.

Gemelli – Ti senti un po’ stanco e con la testa tra le nuvole? Stai attento alle distrazioni! L’oroscopo di Paolo Fox afferma che con la Luna nel tuo segno hai troppe cose da fare, e questo ti toglie energie.

Cancro – Con Venere e Giove che brillano nel tuo segno, hai tutte le carte in regola per cogliere le occasioni e sfruttare al meglio le novità in arrivo. La tua energia si rinnova e questo è un momento ideale per progetti di vita importanti. Se sognavi di condividere il tetto con qualcuno, le previsioni astrologiche di Paolo Fox rivelano che la convivenza è ora baciata dalle stelle.

Paolo Fox e l’oroscopo del 18 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – Sei in attesa di una svolta professionale? La risposta che aspetti non tarderà ad arrivare. Per chi è più giovane, sono in arrivo importanti cambiamenti o trasferimenti.

Vergine – È il momento di bilanciare la tua vita. Le preoccupazioni lavorative stanno assorbendo troppe energie, e una persona importante nella tua vita sentimentale desidera un po’ più di tempo e affetto. Fai attenzione a questo richiamo per evitare inutili tensioni.

Bilancia – Nelle ultime due settimane hai affrontato impegni pesanti, e questo ha inciso sulla tua energia. L’oroscopo di Paolo Fox ti avverte che, sebbene la tua mente sia pronta, il tuo corpo non può più sopportare altro stress.

Scorpione – È tempo di riprenderti. Le stelle ti sono favorevoli in questo momento e ti stanno guidando fuori da quella fase di nervosismo che ti ha accompagnato fino a poco tempo fa.

Previsioni astrologiche per la giornata di lunedì 18 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Ti senti affaticato e nervoso, e questo può rallentare i risultati, soprattutto in amore. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox, però, ti consigliano di lasciare che le cose ti scivolino addosso, senza prendertela troppo.

Capricorno – È il momento giusto per fare chiarezza. Approfitta di questa giornata per risolvere le questioni che ti stanno a cuore e che ti tormentano.

Acquario – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, l’amore torna a sorriderti. Hai messo da parte la tensione di inizio mese e ora hai la possibilità di ripensare a una storia o di fare nuove, piacevoli conoscenze.

Pesci – Prima di agire d’impulso, verifica attentamente ogni idea che ti frulla per la testa. Anche se non ci sono ostacoli insormontabili, la stanchezza potrebbe farti commettere degli errori.

