Oroscopo di Paolo Fox del 18 agosto: Ariete, cambio di rotta

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 18 agosto, i nativi dell’Ariete hanno in programma novità importanti prima della fine del mese e si stanno riprendendo sentimentalmente. I nati sotto il segno del Toro, invece, dovrebbero approfittare di questo periodo per dare una svolta alla loro carriera, perché riceveranno delle proposte interessanti. Infine, i Gemelli si sentono stanchi e distratti a causa dei troppi impegni.

Oroscopo di lunedì 18 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – C’è già qualcosa di importante in cantiere e grandi novità sono previste prima della fine del mese. Per quanto riguarda il cuore, un bel recupero sentimentale è in arrivo da lunedì 25 agosto.

Toro – È il momento di dare una svolta alla tua carriera. Se devi apportare dei cambiamenti, fallo ora, perché le proposte che riceverai saranno davvero interessanti.

Gemelli – Ti senti un po’ stanco e con la testa tra le nuvole? Stai attento alle distrazioni! L’oroscopo di Paolo Fox afferma che con la Luna nel tuo segno hai troppe cose da fare, e questo ti toglie energie.

Cancro – Con Venere e Giove che brillano nel tuo segno, hai tutte le carte in regola per cogliere le occasioni e sfruttare al meglio le novità in arrivo. La tua energia si rinnova e questo è un momento ideale per progetti di vita importanti. Se sognavi di condividere il tetto con qualcuno, le previsioni astrologiche di Paolo Fox rivelano che la convivenza è ora baciata dalle stelle.

Paolo Fox e l’oroscopo del 18 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – Sei in attesa di una svolta professionale? La risposta che aspetti non tarderà ad arrivare. Per chi è più giovane, sono in arrivo importanti cambiamenti o trasferimenti.

Vergine – È il momento di bilanciare la tua vita. Le preoccupazioni lavorative stanno assorbendo troppe energie, e una persona importante nella tua vita sentimentale desidera un po’ più di tempo e affetto. Fai attenzione a questo richiamo per evitare inutili tensioni.

Bilancia – Nelle ultime due settimane hai affrontato impegni pesanti, e questo ha inciso sulla tua energia. L’oroscopo di Paolo Fox ti avverte che, sebbene la tua mente sia pronta, il tuo corpo non può più sopportare altro stress.

Scorpione – È tempo di riprenderti. Le stelle ti sono favorevoli in questo momento e ti stanno guidando fuori da quella fase di nervosismo che ti ha accompagnato fino a poco tempo fa.

Previsioni astrologiche per la giornata di lunedì 18 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Ti senti affaticato e nervoso, e questo può rallentare i risultati, soprattutto in amore. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox, però, ti consigliano di lasciare che le cose ti scivolino addosso, senza prendertela troppo.

Capricorno – È il momento giusto per fare chiarezza. Approfitta di questa giornata per risolvere le questioni che ti stanno a cuore e che ti tormentano.

Acquario – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, l’amore torna a sorriderti. Hai messo da parte la tensione di inizio mese e ora hai la possibilità di ripensare a una storia o di fare nuove, piacevoli conoscenze.

Pesci – Prima di agire d’impulso, verifica attentamente ogni idea che ti frulla per la testa. Anche se non ci sono ostacoli insormontabili, la stanchezza potrebbe farti commettere degli errori.