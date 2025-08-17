Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 18 al 24 agosto e classifica: 5 stelle al Leone

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 18 al 24 agosto, per i nativi del Leone l’amore è in primo piano e le nuove relazioni che nascono in questo periodo sono destinate a durare. Sul lavoro, possono aspettarsi un periodo di grande dinamismo. I nati sotto il segno della Vergine, invece, devono lasciarsi il passato alle spalle sia in amore che in famiglia e non rallentare il ritmo sul lavoro, dove sono in arrivo delle rivincite. Infine, i Pesci sono incoraggiati a intraprendere nuovi percorsi sentimentali, a riscoprire le emozioni in coppia e a essere più ottimisti sul lavoro.

Oroscopo della settimana 18-24 agosto: classifica da Ariete a Cancro

Ariete – Se sei single, l’oroscopo di Paolo Fox ti annuncia che, grazie all’influenza di Mercurio, le tue possibilità in amore si moltiplicano. Ti aspetta un periodo di grande creatività e passione, perfetto per concederti un appuntamento. Ad agosto, sarà facile e divertente fare nuove amicizie. Per le coppie, se avete superato i momenti difficili, il peggio è passato, anche se potrebbero esserci ancora piccole tensioni, specialmente martedì. Se senti un po’ di distanza dal tuo partner, è il momento di provare a recuperare. Sul lavoro, alcuni rapporti stanno cambiando e potresti essere all’inizio di una nuova sfida. Per molti, questo significa ricominciare da zero. Dal prossimo mese, le tue responsabilità aumenteranno, quindi prenditi del tempo per riflettere. (4 stelle, settimana buona)

Toro – Se sei single ti trovi in una fase davvero stimolante. Le stelle ti spronano ad approfittare delle opportunità per vivere storie leggere e senza impegno. Il divertimento e il buon cibo sono essenziali per te, e le nuove conoscenze possono portarti entrambe le cose. Per le coppie, non c’è da temere. Le relazioni forti non subiranno scossoni. Anche se i doveri quotidiani aumentano, tu e il tuo partner continuerete a volervi bene. L’unica cosa a cui prestare attenzione è il nervosismo di giovedì, che potrebbe scatenare discussioni. Nel lavoro, hai il vento in poppa per affrontare e risolvere problemi legali o economici. Ma ricorda, con Mercurio in opposizione, è fondamentale essere prudenti con i soldi. (4 stelle, settimana buona)

Gemelli – Se sei single, gli incontri che farai si riveleranno intensi e intriganti. Se poi sei in vacanza, potresti anche trovare l’anima gemella o vivere un’avventura indimenticabile. C’è anche chi già da luglio ha incontrato qualcuno: per te, le stelle brillano ancora di più. Se invece sei in coppia, cerca di mantenere la calma, soprattutto se discutete di casa o di un trasferimento. È un periodo d’oro per chi vuole un figlio: entro settembre, prendere una decisione sarà più facile. Per quanto riguarda il lavoro, si aprono nuove opportunità per incontri, accordi o trasferimenti e riuscirai a risolvere quei problemi che ti hanno dato filo da torcere nell’ultimo periodo. Anche il tuo conto in banca ne trarrà beneficio. (4 stelle, settimana buona)

Cancro – Single, Venere risveglia il tuo bisogno di affetto e intimità. Martedì, grazie alla Luna, il tuo fascino raddoppia, rendendo possibile un incontro speciale e significativo. Lascia perdere la timidezza! Se invece hai una relazione d’amore, sentirai una voglia crescente di condividere il tuo tempo con chi ami. La combinazione di Luna e Venere protegge le relazioni e ti permette di affrontare più serenamente i problemi con i parenti. Se il tuo legame è forte, preparati a pensare in grande, magari a un matrimonio. Sul fronte professionale, si spera tu abbia già ricevuto una buona notizia, perché è un momento di recupero. Da venerdì, il Sole ti darà l’energia per rimetterti in pista. (4 stelle, settimana buona)

Paolo Fox, oroscopo e classifica dal 18 al 24 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – Single, la tua attenzione è tutta sull’amore, e non è un caso. Con Mercurio nel tuo segno, le opportunità per fare nuove conoscenze si moltiplicano, soprattutto nella giornata di giovedì. Se le storie nascono in questo periodo, sono destinate a durare, grazie all’influenza positiva di Saturno. Chi festeggia il compleanno a fine luglio vivrà una fase di grande passione. Per le coppie, è il momento giusto per recuperare la sintonia perduta e per risolvere le tensioni. Le relazioni con i segni del Leone, Capricorno e Sagittario sono molto promettenti. Venere rafforzerà i legami importanti. In ambito lavorativo, non stare con le mani in mano: questo è un periodo di grande dinamismo. Se hai perso terreno, ora puoi recuperarlo. Buone notizie per chi opera nel turismo e nei settori creativi. (5 stelle, settimana fantastica)

Vergine – Se sei single, non è stato semplice superare imbarazzi e provocazioni, ma chi si è innamorato di recente non deve avere paura di sbagliare. L’oroscopo di Paolo Fox invita a lasciarti il passato alle spalle, soprattutto se ti ha creato problemi a luglio. C’è un sentimento ambivalente nei confronti di una persona dello Scorpione. Nelle coppie, c’è un forte desiderio di ritrovare l’affetto e la serenità. Potresti aver affrontato momenti di agitazione in famiglia, non per mancanza d’amore, ma per questioni di lavoro o denaro. Sul lavoro, questo non è proprio il momento di rallentare. Dopo una prima parte dell’anno complessa, le cose iniziano a girare per il verso giusto e ora puoi goderti qualche meritata rivincita. (5 stelle, settimana fantastica)

Bilancia – Se sei single, la pazienza potrebbe venirti a mancare, forse per stanchezza o per pressioni esterne. Analizza con attenzione ogni evento che accade, specialmente nelle giornate di martedì e mercoledì. Cerca di non agitarti, soprattutto quando hai a che fare con persone del segno dell’Ariete e del Capricorno, per evitare inutili malintesi. Se sei in coppia, senti il peso delle distanze, che siano fisiche a causa del lavoro o emotive per differenze di vedute sul futuro. Negli ultimi giorni potresti non aver trovato la comprensione che cercavi. Se sei una persona separata, potresti avere ancora qualche riserva da superare. Sul fronte professionale, è inutile guardare al passato: la fase che sta per iniziare è decisamente più importante e ricca di opportunità. Tieni gli occhi aperti, perché le prime occasioni potrebbero farsi vedere già da giovedì. (3 stelle, settimana discreta)

Scorpione – Single, se c’è qualcuno che ti piace e il sentimento è ricambiato, è il momento di agire! Venere ti darà ancora il suo sostegno per un po’, quindi cogli le diverse opportunità e vivi le nuove storie con un’energia più passionale. In coppia, è ora di fare il punto della situazione, soprattutto se avete avuto dei problemi. Per i giovani, questo è un periodo fortunato per fare progetti importanti, come mettere su famiglia o, dopo anni di convivenza, organizzare un matrimonio. Nel lavoro, hai appena superato una fase complessa. Nuovi incarichi ti aspettano a settembre e i loro risultati si vedranno entro la fine dell’anno. Abbi fiducia nel tuo percorso! (4 stelle, settimana buona)

La settimana 18-24 agosto secondo Paolo Fox: classifica da Sagittario a Pesci

Sagittario – Il cielo di agosto è ancora dalla tua parte e lo sarà ancora di più la prossima settimana, quando finalmente Venere tornerà a sorriderti. Se sei single, ora è il momento di agire: relazionati in modo positivo con le persone che ti interessano, soprattutto tra giovedì e venerdì, che saranno i giorni più propizi della settimana. Se invece sei in coppia e la prima parte di agosto non è stata proprio il massimo, preparati a una svolta. Le relazioni con i segni della Bilancia e del Leone possono regalarti emozioni davvero importanti. Se ti sei separato, non guardare indietro: andare avanti è la scelta migliore. Sul lavoro, le stelle promettono bene. Da giugno stai lavorando su progetti che prenderanno il via a fine agosto. Se credi in quello che fai, prosegui dritto per la tua strada. (4 stelle, settimana buona)

Capricorno – Se sei single, potresti avere l’umore a terra, pronto a irritarti per un nonnulla. Una persona che hai conosciuto da poco ti incuriosisce, ma cerca di essere cauto: non farti illusioni e valuta la situazione in modo realistico. Devi affrontare ostacoli esterni, come il disaccordo di un familiare o la distanza che rende un rapporto più difficile. Nella vita di coppia, vecchi problemi potrebbero tornare a galla. Se un ex dovesse rifarsi vivo, sarai risoluto nel chiudere la questione. Le coppie sposate, invece, devono gestire questioni di lavoro o economiche. Attenzione alla stanchezza: il tuo umore ne risente. Nel lavoro, se hai un’attività in proprio non cedere all’incertezza. È il momento di aggrapparti alla fiducia e alla speranza che qualcosa cambi. I più giovani hanno la possibilità di iniziare un apprendistato. (3 stelle, settimana discreta)

Acquario – Se sei single, è il momento giusto per voltare pagina dopo un periodo di riflessione. Le storie che non ti danno più nulla devono essere chiuse per fare spazio a nuovi, entusiasmanti incontri. Se hai appena conosciuto qualcuno, procedi con cautela: è davvero la persona giusta o solo un’illusione passeggera? Per chi è in coppia, non ci sono problemi sentimentali, ma potresti dover affrontare delle questioni pratiche, magari anche spese inattese. Con Mercurio ancora in opposizione, è saggio lasciar correre e non farsi sopraffare dagli imprevisti. Sul lavoro, invece, Marte e Saturno sono dalla tua parte: le opportunità non mancano per farti notare, cambiare rotta o dare il via a un nuovo progetto. Ricorda però di tenere d’occhio le questioni finanziarie ancora in sospeso. (4 stelle, settimana buona)

Pesci – Single, se le circostanze lo richiedono, è il momento di intraprendere un nuovo cammino sentimentale: prova a lasciarti il passato alle spalle e non farti sopraffare dall’ansia o dalla necessità di avere continue certezze. Le stelle ti spingono a fare nuove conoscenze. Se sei in coppia, potresti sentire il bisogno di riscoprire emozioni che pensavi perdute. Avrai una marcia in più: martedì e mercoledì, con la Luna a tuo favore, sarai più in sintonia con il tuo partner, e ti sarà più facile aprirti con sincerità. Per quanto riguarda il lavoro, l’oroscopo di Paolo Fox ti inviata a essere più ottimista. Se hai un’attività in proprio, potresti ricevere finalmente la conferma che aspettavi. (4 stelle, settimana buona)