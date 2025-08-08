Oroscopo di Paolo Fox del 9 agosto: colpo di scena per i Pesci

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 9 agosto, i Pesci vivranno un colpo di scena fortunato nel fine settimana. Le persone della Vergine assisteranno a un cambiamento nel lavoro e recupereranno in amore, mentre i nativi dello Scorpione vivranno una giornata nervosa in cui devono evitare le provocazioni.

Oroscopo di sabato 9 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – In questo periodo devi fare attenzione al denaro perché ci sono delle uscite impreviste. Per quanto riguarda l’amore, Venere è contraria e ti suggerisce di verificare con calma le nuove storie che stanno nascendo.

Toro – Una buona notizia professionale è in arrivo per te, e l’amore sta per risvegliarsi. Cerca di essere cauto con le tue finanze e, anche se la giornata può sembrare un po’ piatta, non perdere la speranza.

Gemelli – La Luna ti sorride! Preparati ad accogliere interessanti novità in amore, ma ricorda che un pizzico di pazienza ti aiuterà a gestire al meglio ogni situazione.

Cancro – Secondo l’’oroscopo di Paolo Fox,il tuo cielo si tinge di ottimismo sul fronte lavorativo. In particolare, se hai un contratto part-time, potresti presto vederlo diventare un impegno a tempo indeterminato.

Paolo Fox e l’oroscopo del 9 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – La Luna nel tuo cielo favorisce i viaggi e ti apre a nuove esperienze. Con Mercurio nel segno, potrai fare incontri stimolanti e inaspettati.

Vergine – Si prevede un cambiamento imminente nel tuo lavoro. Inoltre, l’amore sta vivendo una fase di recupero e i prossimi incontri si preannunciano particolarmente fortunati.

Bilancia – La tua forza interiore ti spinge ad affrontare a viso aperto una persona ambigua, mettendola di fronte alle sue contraddizioni. Sii onesto, ma non dimenticare di prenderti cura di te stesso e della tua forma fisica, specialmente quando la giornata volge al termine.

Scorpione – Giornata piuttosto nervosa. L’oroscopo di Paolo Fox consiglia di non prendere a cuore le provocazioni e di stare alla larga da ogni genere di complicazione. Domani, le stelle torneranno a sorriderti.

Previsioni astrologiche per la giornata di sabato 9 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, stai attraversando un periodo non del tutto sereno. Cerca di non farti abbattere da qualche piccolo fastidio passeggero.

Capricorno – Il lavoro va a gonfie vele, anche se non ti concedi una pausa nel weekend. In amore, però, devi fare i conti con qualche contrasto da sanare.

Acquario – Le stelle sono dalla tua parte e la loro influenza positiva ti fa sentire forte. Questo è un momento intrigante per le nuove conoscenze, ma dovrai affrontare ancora qualche difficoltà economica.

Pesci – Preparati, perché secondo l’oroscopo di Paolo Fox potresti vivere un colpo di scena in questo fine settimana. Domani sarà il tuo momento fortunato, con la Luna che illumina il tuo segno.