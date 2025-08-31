Oroscopo di Paolo Fox del 1° settembre: per i Pesci è il momento di brillare

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 1° settembre, i Pesci hanno bisogno di socializzare per ritrovare la loro energia. I Gemelli, invece, dovranno affrontare una giornata difficile a causa della Luna in opposizione, e sono invitati a cercare di capire il punto di vista degli altri. I nativi del Cancro, infine, sono nervosi per un evento imminente e dovrebbero evitare discussioni per non creare problemi.

Oroscopo di lunedì 1° settembre: da Ariete a Cancro

Ariete – In te c’è una carica incredibile! Con un coraggio ammirevole, hai tagliato i rami secchi della tua vita per dedicarti a nuovi, entusiasmanti progetti.

Toro – Con Venere in posizione sfavorevole, potresti sentire una certa distanza in amore. Forse c’è qualche dubbio che ti tormenta e che devi sciogliere.

Gemelli – L’oroscopo di Paolo Fox ti mette in guardia: con la Luna in opposizione, la giornata si preannuncia tesa. Prima di esplodere, fermati un attimo e sforzati di comprendere il punto di vista degli altri.

Cancro – Cerca di non creare problemi e, soprattutto, evita le discussioni. Sarai un po’ nervoso per un evento in programma nei prossimi giorni.

Paolo Fox e l’oroscopo del 1° settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Con Venere, Marte e Saturno che ti sostengono, sei destinato a trionfare. Approfitta di questa giornata molto produttiva in cui ogni tuo contatto sarà un successo.

Vergine – se un accordo è in bilico e ti senti sotto pressione, non temere: le previsioni astrologiche di Paolo Fox dicono che domani molte cose si chiariranno.

Bilancia – Questa giornata comincia con la Luna a tuo favore. È un momento di grande entusiasmo che porta una ventata di positività nella tua vita.

Scorpione – Recentemente sei stato in ansia per problemi legati alla casa, alla tua famiglia o ai tuoi figli. È il momento di risolverli una volta per tutte, così da poter tornare a respirare.

Previsioni astrologiche per la giornata di lunedì 1° settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – L’oroscopo di Paolo Fox ti invita a dare più spazio ai tuoi desideri. Fai attenzione, però: non essere tu a incrinare i rapporti per te importanti.

Capricorno – Dopo un agosto di verifiche, finalmente Venere non è più in opposizione. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox dicono che questo è il momento giusto per rafforzare i legami e avere più certezze nella tua vita sentimentale.

Acquario – La giornata parte con il piede giusto, anche se sei ancora sommerso da troppi impegni e troppe spese. In campo sentimentale, fai attenzione a non lasciarti coinvolgere in relazioni complesse e senza futuro.

Pesci – Hai bisogno di stare in mezzo agli altri per trovare il tuo slancio, la carica giusta che ti farà brillare. Non preoccuparti, l’oroscopo di Paolo Fox ti assicura che l’entusiasmo non ti mancherà.