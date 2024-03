Oroscopo della settimana Paolo Fox: previsioni dal 25 al 29 marzo 2024

Oroscopo settimanale Paolo Fox: classifica dei segni per amore, lavoro e fortuna. Previsioni dal 25 al 29 marzo 2024.

Ariete

Questa settimana si prospetta come un periodo di tranquillità, perfetto per portare a termine i progetti iniziati, rivedere vecchi amici e dedicarsi alla cura della propria casa. Tuttavia, nel campo degli affari, è consigliabile adottare estrema cautela. Ascoltate con attenzione le parole dolci di un Pesci, potrebbero contenere saggezza.

Toro

Ricordate che l’apparenza spesso inganna e la simpatia per certe persone potrebbe non riflettere la loro vera natura. Questa settimana potrebbe essere il momento ideale per concedere più libertà a un figlio desideroso di autonomia.

Gemelli

L’ansia e la fretta non portano a nulla di buono. È importante rilassarsi, evitare decisioni affrettate e non fare affidamento su promesse incerte. Preparatevi a pianificare e programmare attentamente anziché agire d’impulso. In amore vivrete un ottimo momento. Potreste incontrare qualcuno che vi fa battere forte il cuore e alimenta la vostra fantasia. Potrebbe trattarsi di un Ariete.

Cancro

Grazie all’influenza del Sole e di Mercurio in Ariete, avrete la carica necessaria per affrontare le sfide con coraggio e determinazione. È il momento di adottare un atteggiamento proattivo, sia sul fronte lavorativo che in amore.

Leone

In famiglia, cercate di superare le tensioni attraverso un dialogo aperto e sincero. Sul fronte lavorativo, potreste finalmente trovare un alleato su cui fare affidamento, ma è consigliabile mantenere la prudenza.

Vergine

Prestate attenzione ai dettagli e non abbiate paura di essere considerati pedanti. È importante agire con scrupolo in ogni situazione. Tuttavia, fate attenzione a un partner che potrebbe manifestare un comportamento egoista.

Bilancia

Ricordate i vostri principi e valori e non siate troppo tolleranti di fronte a situazioni che li violano. Troppa comprensione potrebbe portare a complicazioni. Una telefonata in arrivo potrebbe portare una piacevole sorpresa.

Scorpione

Anche se potrebbe essere una settimana altalenante, affrontatela con slancio e fiducia. Siete abituati ai cambiamenti e ai rovesci di fortuna, quindi non lasciatevi scoraggiare. È il momento di mettere in campo la vostra grinta.

Sagittario

Non lasciatevi abbattere dalle critiche e dalle chiusure, ma riflettete sulle vostre responsabilità. Uscire di più e conoscere persone nuove potrebbe portare nuove prospettive e opportunità.

Capricorno

Date libero sfogo alla vostra voglia di romanticismo e creatività. Questo è un periodo favorevole per gli artisti e per coloro che apprezzano l’arte. Sognate a occhi aperti e lasciatevi ispirare.

Acquario

Organizzatevi bene per sfruttare al massimo le vostre energie senza esaurirvi. Sul fronte lavorativo, evitate di trasmettere un bisogno eccessivo di denaro agli altri.

Pesci

Anche dopo momenti di sconforto, non perdete mai la speranza. Potreste incontrare qualcuno che vi fa battere forte il cuore e alimenta la vostra fantasia. Potrebbe trattarsi di un Ariete. Sul lavoro, la vostra efficienza e precisione vi rendono stimati. Cosa desiderare di più?