Ordina con pochi euro ciò che le attività non vendono a fine giornata. “Too good to go” l’app per evitare lo spreco alimentare, già numerose le attività attive.

“Too Good To Go“ è l’app in grado di riunire in un’unica piattaforma chiunque voglia combattere gli sprechi di cibo. Sono già più di 10 le attività aderenti su Foggia, 3 su Manfredonia, 4 su San Severo, 2 su San Giovanni Rotondo, 1 su Monte Sant’angelo e 2 a Cerignola.

I locali iscritti all’app, qualora abbiano prodotti freschi rimasti invenduti o in scadenza, metteranno a disposizione un numero limitato di Magic Box, indicandone prezzo (in genere ad un prezzo accattivante, spesso fino ad un terzo rispetto a quello ordinario) ed indicano anche l’orario per il ritiro.

Se l’offerta è interessante per l’utente, non resterà che effettuare la prenotazione prima che qualcun altro lo faccia prima di voi e presentarvi nel punto vendita, all’orario prestabilito per il ritiro, presentando tramite app la conferma di prenotazione al negoziante.

Il pagamento può avvenire solamente tramite app, mediante (carte, PayPal, ecc., quindi niente contanti).







Ma cos’è la Magic Box? La particolarità di Too Good To Go sta proprio in questa “scatola magica”, di cui non potrete scoprire il contenuto fino al momento del ritiro. Ovviamente, siete liberi di fantasticare o ipotizzare basandovi sulla categoria del locale e su quali prodotti potrebbe mettere a disposizione, ma l’effetto sorpresa rimane parte integrante del “gioco”! Ad esempio una pizzeria potrebbe inserire nella Magic Box pizze, patatine, panzerotti.

Una volta effettuato il ritiro, l’app permette anche di lasciare una recensione, valutando il contenuto della Magic Box (parametro visibile dagli altri utenti sottoforma di percentuale di gradimento) e il servizio ricevuto.

Praticamente con questa app, ci guadagnano tutti: consumatori (che possono acquistare ottimi prodotti a prezzi vantaggiosi), venditori (che minimizzano le perdite, riducono gli sprechi e attraggono nuova clientela) e ambiente (si stima che ogni Magic Box acquistata riesca a evitare l’emissione di 2 kg di anidride carbonica nell’atmosfera)… quindi perché non provare?

Sei un utente, scarica l’app – https://toogoodtogo.it/

Sei un negoziante, aderisci – https://toogoodtogo.it/it/business