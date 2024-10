Operazione Mari e Monti, Campo: “La criminalità non riuscirà a prevalere sulle istituzioni democratiche”

Operazione Mari e Monti. “La criminalità non riuscirà a prevalere sulle istituzioni democratiche”

Dichiarazione di Paolo Campo, presidente del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale

La criminalità predatoria e affaristica non riuscirà, mai e poi mai, a prevalere sulle istituzioni democratiche. È il primo e più importante messaggio che viene dallo Stato e dai suoi organismi giudiziari e di sicurezza che oggi hanno portato a compimento un’articolata e capillare operazione di smantellamento della “più allarmante criminalità organizzata del territorio”.

La quantità e la qualità, per così dire, dei reati commessi nel territorio garganico, e non solo, danno corpo e sostanza agli allarmi e alle denunce delle istituzioni territoriali e della società civile che non si sono arrese alla logica omertosa e alle minacce mafiose.

L’inchiesta, apprendiamo dalla stampa, ha fatto emergere anche i condizionamenti del potere criminale nei confronti delle strutture amministrative dei comuni garganici sciolti per infiltrazioni mafiose.

Ragione di più per rafforzare le difese democratiche delle istituzioni locali, fondandole su trasparenza e legalità, oltre che per esprimere il doveroso ringraziamento a magistratura e forze dell’ordine per il lavoro svolto a tutela del presente e del futuro delle nostre comunità.