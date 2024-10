Operazione “Mari e Monti”. Barone (M5S): “ Segnale della presenza dello Stato sul territorio. Le parole del Procuratore Nazionale Antimafia ci devono far riflettere”

Nota della consigliera del M5S Rosa Barone sull’operazione “Mari e Monti”

L’operazione che questa mattina ha portato all’arresto di 39 persone e al sequestro di beni per oltre 10 milioni di euro rappresenta un duro colpo al clan Li Bergolis. Voglio ringraziare Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza e la Dda di Bari che ha condotto le indagini coordinate dalla Direzione Nazionale Antimafia. Quanto detto dal Procuratore Nazionale Antimafia Melillo che ha parlato di realtà di una ‘straordinaria pericolosità’ in cui ai comportamenti violenti si associa la capacità di operare nella modernità, deve far riflettere tutti. Per troppo tempo la mafia garganica è stata sottovalutata, ma operazioni come quella di oggi sono un segnale concreto della presenza forte dello Stato sul territorio. Sappiamo che c’è ancora tanto da fare e come istituzioni abbiamo il dovere di lavorare sulla prevenzione per quel cambiamento culturale che da anni auspichiamo