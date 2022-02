Nell’operazione “Macchia bianca” sono stati arrestati anche tre manfredoniani: Lorenzo D’Amico, 22 anni, Matteo Pio Ciociola, 32 anni e Tommaso Tomaiuolo 25 anni.

Tomaiuolo è accusato anche di sequestro di persona, estorsione (insieme a Ciociola) e detenzione di armi, oltre al reato di spaccio.

Il 25enne non è un nome nuovo, in passato è stato anche arrestato per i furti ad anziani del centro sipontino.