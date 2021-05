Open Day alla RSA Maria SS di Ripalta a Cerignola

La struttura di Via Ercolano si apre alla cittadinanza con il primo OPEN DAY.

Nelle giornate di martedì 25 maggio, mercoledì 26 maggio, giovedì 27 maggio e venerdì 28 maggio, dalle ore ore 9.00 alle ore 15.00, nel pieno rispetto dei protocolli e delle disposizioni anti covid, sarà possibile visitare la struttura e conoscere i servizi offerti dalla nuova residenza sanitaria.

La struttura sarà a disposizione per tutte le info necessarie sulla modalità di inserimento nella residenza e si procederà alle prime prenotazioni per la domanda di ammissione.

Per la visita alla struttura nelle giornate sopra citate, si procederà per prenotazione ed appuntamento tramite numero telefonico 0881.208103 e tramite mail all’indirizzo: RSARIPALTACERIGNOLA@CONSSI.IT