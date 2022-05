Omicidio a Foggia nei pressi del carcere, è un detenuto in semilibertà

Omicidio a Foggia questa sera dove è stato ucciso Alessandro Scrocco, di 32 anni, un detenuto in semilibertà. Il corpo dell’uomo è stato trovato all’interno di un’automobile parcheggiata nei pressi del carcere, in via delle Casermette. In un primo momento si era pensato ad un suicidio ma una volta sul posto gli agenti di polizia hanno accertato che si trattava di un omicidio. Stando ai primi accertamenti il 32enne stava rientrando in carcere. La vittima stava scontando una pena per un omicidio messo a segno nel 2010 quando uccise un 19enne dopo un litigio.