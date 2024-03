Occhio alle temperature di Pasqua e Pasquetta

Dopo aver parlato a lungo del tempo che farà a Pasqua e Pasquetta, oggi il nostro sguardo è rivolto alle temperature che, per quanto concerne il meridione, saranno al di sopra delle medie stagionali.

Ed, in alcuni punti, anche parecchio al di sopra.

Già da sabato in alcuni punti del Sud Italia si toccheranno i 25° in alcuni punti del meridione, per poi salire a 27-28° a Pasqua e toccare anche i 30° alla Pasquetta!

Al Nord, invece, sarà maltempo ed ombrello a portata di mano…