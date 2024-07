Nuovo lutto a Vieste, morto il dentista Michele Medina

Sono di nuovo e con profonda tristezza ad esprimere le mie più sincere condoglianze per la perdita dell’amico Michele Medina, noto dentista di Vieste.

La notizia del terribile incidente, che lo ha visto travolto da un’auto due giorni fa e la chiamata appena giunta per informarmi del suo decesso questa mattina in ospedale, scuotono me e profondamente tutta la comunità di Vieste.

In questo momento di dolore e tristezza, siamo vicini ai familiari di Michele.

Lo scrive il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti