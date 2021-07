Nuovo intervento degli angeli dell’elisoccorso 118 di Foggia. Salvata, in codice rosso, un’anziana di Panni in edema polmonare acuto

Nuovo e provvidenziale intervento salvavita per gli “angeli del cielo” dell’elissoccorso 118 di Foggia a cura di “Alidaunia”.

Nella giornata di ieri, per soccorrere una anziana signora ospite della RSA di Panni, il personale sanitario dell’elisoccorso è sbarcato in un prato adiacente l’Istituto sito nel piccolo Comune foggiano, riuscendo a prestare le prime importantissime cure salvavita e, successivamente, ha curato l’ospedalizzazione, in codice rosso, presso l’ospedale ‘Casa Sollievo della Sofferenza di S. G. Rotondo’.

“L’ospite dell’Istituto era in grave edema polmonare acuto – racconta a ilsipontino.net il dott. Tommaso Marzano, responsabile medico dell’Elisoccorso Alidaunia di Foggia -. Siamo intervenuti in un contesto territoriale particolare, dove purtroppo c’è scarsezza di medici e di presidi di primo intervento. Noi giunti prontamente sul posto abbiamo provveduto a fornire cure specifiche per stabilizzare i parametri vitali della paziente ed ospedalizzarla nelle migliori condizioni”.

Una vera e propria operazione MEDEVAC da parte dell’elisoccorso di Foggia coordinato dalla CO 118 di Foggia che, essendo una postazione volante all’avanguardia di rianimazione, rappresenta un’eccellenza nazionale in ambito medico ed aeronautico.