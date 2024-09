Nubifragio sul Gargano Nord, interrotta la linea ferroviaria



Bomba d’acqua su Ischitella e linea ferroviaria danneggiata (nelle foto) e chiusa al traffico. I treni di Ferrovie del Gargano si fermano e partono da Carpino, il resto della tratta in arrivo e in partenza da Peschici, San Menaio e Rodi Garganico viene effettuata in autobus.

Info 0882228960