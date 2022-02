Il Comitato Vola Gino Lisa sta acquisendo in rapida successione informazioni a riguardo la positiva operatività del Presidente Emiliano, del Vice Presidente Piemontese e di Aeroporti di Puglia affinché, in tempi ragionevoli, partano i primi voli dal Gino Lisa.

Riteniamo, come Comitato, condividere come sempre le concrete informazioni in nostro possesso.

Foggia, 10 novembre 2022

Il Presidente C VGL – Sergio Venturino