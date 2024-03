Notte della Taranta 2024, Shablo sarà il maestro concertatore

LA NOTTE DELLA TARANTA 2024 MAESTRO CONCERTATORE il visionario produttore SHABLO

Tema 2024: Generazione Taranta

È il visionario produttore internazionale SHABLO il maestro concertatore della 27esima edizione del Concertone La Notte della Taranta, lo spettacolare show simbolo della cultura popolare salentina e rito collettivo musicale e danzante tra i più partecipati al mondo, in programma il 24 agosto a Melpignano (LE).

La Notte della Taranta sceglie il multiverso creativo di Shablo per un’edizione ambiziosa che passa dalla fusione di generi al mix di tendenze musicali proiettando l’evento, con i suoi duecentomila spettatori, nell’Olimpo dei Festival mondiali.

Punto di riferimento della musica urban italiana degli ultimi vent’anni, Pablo Miguel Lombroni Capalbo, in arte Shablo, è musicista, produttore, manager, dj e discografico italo-argentino, tra i pochissimi a spaziare dal soul alla trap, dal rap all’elettronica d’avanguardia. Fondatore e amministratore di alcune delle realtà imprenditoriali più innovative e prolifiche dell’industria discografica, Shablo ha accettato l’invito della Fondazione La Notte della Taranta con l’entusiasmo di chi, grazie alla sua abilità riesce a fare dialogare mondi musicali apparentemente lontani tra loro, in perfetto equilibrio tra passato e futuro.

Shablo sarà affiancato dal pianista e compositore prodigio Riccardo Zangirolami che a soli 23 anni ha già diretto l’iconica Hollywood Studio Symphony Orchestra. Allievo di Conrad Pope, Zangirolami collabora con il maestro Andrea Morricone. Suoi alcuni degli arrangiamenti orchestrali degli artisti Marracash, Elisa e Giorgia.

Tema dell’edizione 2024 è Generazione Taranta, la narrazione musicale attraverso la scelta dei testi più amati dal 1998, anno di nascita della Notte più famosa d’Italia. Un Concertone che racconterà i giovani cresciuti con la Notte della Taranta. Una generazione che accetta le differenze culturali e promuove un ambiente sociale aperto al dialogo, all’inclusione, alla diversità. Immersa nel digitale e nelle sonorità del mondo Generazione Taranta ha inserito nelle playlist i brani della tradizione salentina rendendosi protagonista del cammino della Taranta.

Il Concertone di Melpignano è un progetto culturale della Fondazione La Notte della Taranta sostenuto dalla Regione Puglia e da Pugliapromozione in collaborazione con Unione dei Comuni della Grecìa salentina e Istituto Diego Carpitella.

Dichiarazione del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano

“Ci sono cose che solo la musica riesce a spiegare. La musica è un modo per leggere la realtà e descrivere i sentimenti, anche meglio delle parole. Ogni volta che la Taranta annuncia il suo programma mi chiedo cosa ne verrà fuori, sono emozionato e curioso di vedere questa edizione che parla alla “Generazione Taranta”, al pubblico che è cresciuto con questa manifestazione. Il maestro Shablo, originario dell’Argentina e permeato di cultura italiana, come noi ha la propensione a guardare le cose che ancora non conosciamo con apertura e simpatia. Quando si riempirà la piazza di Melpignano si accorgerà che il ritmo dei tamburi è il ritmo della battaglia di pace e giustizia che la Puglia vuole portare nel mondo. Gli rappresento la nostra gratitudine per aver accettato di trascorrere un periodo della sua vita dentro un evento che rappresenta l’identità culturale della Puglia intera.

Il compito della musica e della politica è rompere i limiti della tua identità culturale, politica e musicale ed entrare in quella degli altri in armonia, mantenendo il proprio punto di vista. Mantenere la propria identità e quello che sei e imparare a suonare come suonano gli altri è la bellezza del mondo che immagino. Che sembra un po’ l’astronave di Star Trek, l’Enterprise, dove ognuno è quello che è, però si lavora insieme per fare qualcosa che è un valore per tutti. Ci riusciremo? La vita è dedicata a questo”.

Il presidente Emiliano ha dedicato questa conferenza stampa alla memoria del giornalista Ernesto Assante.

Dichiarazione Shablo, Maestro concertatore

“Grazie per l’invito, sono onorato per essere qui consapevole della responsabilità che mi state dando. Ringrazio il presidente Michele Emiliano per l’accoglienza e le parole poetiche che ha scelto e in cui mi ritrovo perché la musica è un linguaggio universale e magico che viene messo a disposizione di questi grandi eventi. La Notte della Taranta è un’esperienza che coinvolge una squadra grandissima di professionisti senza i quali non sarebbe diventata così unica in Europa. La sfida oggi è riuscire a coniugare la tradizione fondamentale da portare avanti nel tempo e dunque l’urgenza di tramandare i valori della pizzica con quella che è la contaminazione dei nuovi generi e generazioni. Nel 2024 la musica deve riappropriarsi del suo ruolo di unione e di incontro, compito della Taranta è riportare questa tradizione in piazza non solo per ballare ma per far innamorare i giovanissimi al valore delle radici. Sono nato in Argentina, vengo dal profondo sud e ho origini lucane e con la direzione del Concertone il cerchio si chiude. Sono sempre stato affascinato dal tarantismo e dal valore terapeutico della pizzica. Venendo dal mondo urban riconosco il valore della musica per molti giovani provenienti da situazioni sociali difficili. La Taranta è un rito che riporta ad un periodo senza tempo. La mia ricerca artistica contemplerà due mondi: quello profondamente tribale e quello visionario della contemporaneità. In un’epoca di omologazione della musica dove tutto è molto simile, andare a riscoprire le radici della musica popolare ed etnica del mondo mischiandole con le sonorità moderne significa proiettare questa musica nel futuro. Ecco perché ho scelto un giovanissimo direttore d’orchestra che mi affiancherà: Riccardo Zangirolami, collaboratore del maestro Morricone. La sua giovane età è un simbolo. Avere lui significa che affidiamo una tradizione millenaria alla nuova generazione di talenti”.

Dichiarazione Assessore al Turismo Regione Puglia, Gianfranco Lopane

“La Notte della Taranta è simbolo della Puglia nel mondo, della nostra tradizione e della cultura popolare salentina. Lo spettacolo, giunto alla sua 27esima edizione, ha il potere di unire le persone e di restituire, a ritmo di pizzica e colori, la nostra gioia di vivere. È proprio questo che, secondo gli studi più recenti, ricercano i turisti, italiani ed internazionali, dalla nostra terra: la bellezza del nostro stile di vita come la più autentica motivazione di viaggio. Il Concertone, tra talenti artistici, generi musicali e la consueta attitudine pugliese all’accoglienza e all’ospitalità, incarna questo spirito e diventa straordinario veicolo promozionale per la destinazione. Quest’anno, il visionario maestro concertatore Shablo e la tematica di Generazione Taranta rivolta ai giovani cresciuti con l’evento, consolideranno la capacità della manifestazione di sapersi innovare stimolando economia locale e turismo.

Siamo orgogliosi di questo progetto culturale promosso dalla Fondazione La Notte della Taranta, nella collaborazione con operatori e istituzioni”

Dichiarazione Consigliera delegata alle Politiche culturali Regione Puglia Grazia Di Bari

“La Notte della Taranta” è uno degli eventi dal vivo più attesi nel panorama culturale italiano. Il Concertone e il festival popolare itinerante che lo precedono contribuiscono a tramandare la nostra tradizione e a farla conoscere a livello internazionale. I turisti vengono in Puglia per poter vivere esperienze uniche al mondo e il Concertone è senza dubbio una di queste, con la musica popolare, il ballo e lo spettacolo itinerante. Con la cultura si sostiene l’economia della nostra regione, basti pensare che per ogni euro investito per la Notte della Taranta c’è un ritorno di 4 euro. Una manifestazione che si inserisce di diritto nel welfare culturale a cui sta lavorando la Regione per garantire il benessere attraverso la cultura”.

Dichiarazione Direttore dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, Aldo Patruno

“È particolarmente intrigante il tema della 27^ edizione della Notte della Taranta 2024: ‘Generazione Taranta’. Un’intera generazione cresciuta nel culto delle Radici della musica e delle danze popolari salentine, a cui è riuscita ad attribuire le Ali giuste per proiettarle nel futuro, consegnandole integre e valorizzate alle future generazioni.

Una strategia artistica e culturale perfettamente coerente con le politiche regionali che oggi – valorizzando insieme Radici e Ali – mettono al centro l’assoluta necessità di trattenere e (ri)attrarre ‘talenti’ nella nostra Terra, attraverso il mix di antichi e nuovi linguaggi e forme di espressione. E direi che la scelta del Maestro concertatore per l’edizione 2024 coglie ancora una volta nel segno, intercettando il clima artistico-culturale dei tempi che stiamo attraversando”.

Dichiarazione Ivan Stomeo, Fondazione Notte della Taranta.

“Ogni anno proviamo a ripensare il festival e per questo ringrazio il maestro Shablo per aver accettato il nostro invito. Generazione Taranta vuol dire mettere in campo una generazione cresciuta con la Taranta.

La scelta di Shablo è rivoluzionaria e può sintetizzare al meglio il lavoro di questi anni, perché il Maestro porterà sul palco nuova energia e contaminazione. La grande sfida è proprio quella, far incontrare la musica popolare e la musica contemporanea”.

Dichiarazione Valentina Avantaggiato, Sindaco di Melpignano

“Con l’annuncio del maestro concertatore per Melpignano si rinnova un rito. Grazie a tutti gli enti qui presenti, a cominciare dalla Regione. La Notte della Taranta è un Festival che riesce a portare a Melpignano fino a duecentomila persone.

Un impegno organizzativo enorme che dimostra la capacità del territorio di ospitare grandi eventi, in sicurezza e con grande capacità di accoglienza. Quando partecipano alla Notte della Taranta si crea un legame con le persone, con gli artisti, che poi ritornano. Ogni anno ripartiamo dalle origini perché il Salento ha tanto da dire ed ha desiderio di aprirsi e dialogare con il mondo attraverso il linguaggio della musica”.